Первые автомобили. С чего начался российский автопром

Первый в Российской империи автомобиль представили 14 июля 1896 года в Нижнем Новгороде. За следующие 20 лет успели изобрести еще 7 машин. С чего начался отечественный автопром, расскажет altapress.ru.

Яковлев и Фрезе

Два инженера, Яковлев и Фрезе, оказались основоположниками отечественного автопрома. Их изобретение — первая в Российской империи самодвижущаяся коляска. Ее представили в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде и планировали пустить в серийное производство, пишет BBC. Автомобиль предварительно протестировали и провели несколько демонстрационных поездок.

Вес выставочной модели составил 300 килограмм. Двигатель на бензине был мощностью в две лошадиные силы. Автомобиль мог разогнаться до скорости в 21 км в час и проехать 10 часов без дозаправки. Передач было всего две: вперед и режим холостого хода.

Смерть Евгения Яковлева не дала осуществить все задуманное. Компаньоны умершего разорвали всяческие отношения с фабрикой Петра Фрезе. Они просто посчитали производство не перспективным.

Первый русский электромобиль

Спустя 3 года после выпуска автомобиля Яковлева и Фрезе, в 1899 году на свет появился первый электродвигатель. Его изобрел Ипполит Романов. Автомобиль дворянина из Одессы с электродвигателем был быстрее и тяжелее бензинового. Его максимальная скорость составляла 37 км в час, но весил он 750 килограмм — почти половину от этого веса занимал аккумулятор.

Однако было еще одно «но»: тот самый аккумулятор был одноразовым и хватало его только на 65 километров. Детище Романова в серийное производство так и не пошло — не хватило финансовой поддержки проекта, хотя изобретатель получил государственный заказ на 80 моделей.

Паровой автомобиль

Отечественные авто ездили еще и на пару. Свое изобретение Ричард Тревитик представил в 1902 году. Автомобиль под названием «Дукс» или «Локомобиль» был относительно бесшумным и быстрым.

Двигатели были мощностью от 6 до 40 лошадиных сил. Завод с одноименным названием «Дукс» выпускал еще и мотоциклеты, омнибусы, железнодорожные дрезины и аэросани.

Гоночная версия автомобиля развивала скорость до 140 км в час. Уже с 1910 года на заводе начали выпуск самолетов и дирижаблей.

Мотоцикл «Россия»

Еще одно российское изобретение, которое произошло предположительно в 1902 году, — мотоцикл. Его назвали «Россия», а собрал мотоцикл рижский промышленник Александр Лейтнер.

Фактически новинка представляла собой усовершенствованный с помощью мотора велосипед. Двигатель объемом в 62 кубических сантиметра потреблял 3,5 литра топлива на 100 километров. Его максимальная скорость была 40 км в час. Стоил первый мотоцикл втрое дороже велосипеда, но в три раза дешевле автомобиля — 450 рублей.

Российская пожарная машина

В 1904 году выпустили первую пожарную машину. Ее произвела фирма «Лесснер», пишет «Русская семерка». Машину заказала Александро-Невская пожарная часть Санкт-Петербурга. Сконструировал автомобиль Борис Луцкий.

Вес машины составил две тонны. Она стала первой, которую полностью собрали в Российской империи. В автомобиль помешались 14 членов пожарной команды.

Руссо-Балт

Автомобиль, который выпустили в 1909 году, стал самой популярной маркой Российской империи, сообщает «Русская планета». Его назвали «Руссо-Балт». У машины было две модели — С и К. Они различались по размеру и мощности. В 1912 и 1913 годах автомобиль «Руссо-Балт» стал первой среди машин, покорявших Везувий.

Автомобиль Пузырева

Для своего автомобиля Иван Пузырев разработал собственную конструкцию. Он хотел не просто собрать автомобиль на территории царской России, но и произвести все детали здесь же.

Свет увидел автомобиль «Пузырев-28−35» в 1911 году, пишет «Коммерсант.» Цена его составила 8 тыс. рублей — это значительно превзошло стоимость популярных тогда «Руссо-Балтов». Авто было надежным, но громоздким. Дело не задалось — модель сразу же невзлюбили в прессе, а в 1914 году подпортил производство пожар на заводе. Вскоре умер и сам Пузырев.