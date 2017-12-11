Певицу Юлию Началову травят в сети после отказа инспекторам ДПС "подышать в трубочку"

Полицейские нашли понятых и сняли на видео отказ от медосвительствования Началовой. Артистку предупредили, чем грозит ее действие, она ответила, что знает, что бывает за отказ. Ролик разместил телеграмм-канал Mash.

ДПСники составили на Началову протокол и отстранили женщину от управлением машиной, пишет "За рулём".

Официальный представитель певицы Анна Исаева заявила, что Началову среди ночи "остановила толпа каких-то мужиков", которые попросили артистку "куда-то поехать" . Делом, по словам представителя Началовой, занимается юрист.

Тем временем в соцсетях множатся комментарии, критикующие поведение певицы.

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