«Платон» за пять лет заработал 130 миллиардов рублей

15 ноября государственная система «Платон» отметила круглую дату. За пять лет работы налог с «покилометровой» платой обогатил дорожный фонд страны на 130 млрд рублей. Из этой суммы более 6,6 млрд — штрафы, взысканные с недобросовестных перевозчиков.

Что сделано на деньги от "Платона".

Рубль дорогу бережет

Средства, собранные с грузоперевозчиков за пользование федеральными километрами, ежедневно поступают в дорожный фонд России. За время работы госсистемы грузоперевозчики пополнили фонд на 130 млрд рублей. Нарушители заплатили штрафы на сумму 6,6 млрд рублей.

В 2019 году поступления выросли практически в два раза по сравнению с первым годом работы системы и составили 32 млрд рублей. В отчете оператора указано, что 88% внесенной платы приходится на российские логистические компании. Остальные «взносы» обеспечили иностранцы.

При этом максимальная доля поступлений зафиксирована в Центральном федеральном округе — она составила 40%.

Дороги и мосты за счет «Платона»

Все полученные средства за период с 2020-го по 2022 год Росавтодор направит на капитальный ремонт 600 км федеральных трасс и свыше 100 мостовых сооружений. С учетом запланированных работ общий объем отремонтированных дорог за счет госсистемы достигнет 3,3 тыс. км, а количество мостов превысит 130 объектов.

Ремонт дорог в Алтайском крае Иван Кузьмин

Капитальный ремонт будет выполнен на 44 участках федеральных дорог: на трассах Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург — Тюмень — по 80 км, на автодорогах Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике и на Р-256 «Чуйский тракт» — по 30 км, на трассах Р-242 Пермь — Екатеринбург и Р-255 «Сибирь» — свыше 20 км. Стоимость работ составит 79,3 млрд рублей.