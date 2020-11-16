«Платон» за пять лет заработал 130 миллиардов рублей

Рубль дорогу бережет
Средства, собранные с грузоперевозчиков за пользование федеральными километрами, ежедневно поступают в дорожный фонд России. За время работы госсистемы грузоперевозчики пополнили фонд на 130 млрд рублей. Нарушители заплатили штрафы на сумму 6,6 млрд рублей.
В 2019 году поступления выросли практически в два раза по сравнению с первым годом работы системы и составили 32 млрд рублей. В отчете оператора указано, что 88% внесенной платы приходится на российские логистические компании. Остальные «взносы» обеспечили иностранцы.
При этом максимальная доля поступлений зафиксирована в Центральном федеральном округе — она составила 40%.
Дороги и мосты за счет «Платона»
Все полученные средства за период с 2020-го по 2022 год Росавтодор направит на капитальный ремонт 600 км федеральных трасс и свыше 100 мостовых сооружений. С учетом запланированных работ общий объем отремонтированных дорог за счет госсистемы достигнет 3,3 тыс. км, а количество мостов превысит 130 объектов.
Капитальный ремонт будет выполнен на 44 участках федеральных дорог: на трассах Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск и Р-351 Екатеринбург — Тюмень — по 80 км, на автодорогах Р-217 «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике и на Р-256 «Чуйский тракт» — по 30 км, на трассах Р-242 Пермь — Екатеринбург и Р-255 «Сибирь» — свыше 20 км. Стоимость работ составит 79,3 млрд рублей.
Ранее за счет средств «Платона» были построены и отремонтированы свыше 2 000 км проблемных дорог, 700 км федеральных трасс и 31 мост в субъектах Российской Федерации.