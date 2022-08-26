Плейбой не может завести свою малышку. Что за игривый автомобиль продают в Барнауле

Этот автомобиль, к сожалению, уже не на ходу, хоть и цепляет игривым оформлением. На черном капоте изображен символ Playboy, сам же кузов бирюзового цвета.
Когда-то этот завоеватель женских сердец мог разгоняться за 16 секунд до 148 км/ч. В прошлом он пробежал 109 тыс. км. Сейчас же его скорость на нуле. Имеет механическую коробку передач и 64 лошадиных сил.
Владелец чинить своего полуживого жеребца не собирается. «Продам так!» — заключает он.
«Вентилятор с кнопки! Акуммулятор полуживой вдогонку к ней! Музыки нет и не было!" — дополняет автор объявления.