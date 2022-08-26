26 августа
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Автоновости

Плейбой не может завести свою малышку. Что за игривый автомобиль продают в Барнауле

Лада 1987 года с больший зайцем Playboy на капоте продается в Барнауле за 23 тыс. рублей. Владелец в объявлении на drom.ru уточнил, что «в мае раз завел, а больше что-то не могу завести».

Лада 2108, 1987 год
Лада 2108, 1987 год
Drom.ru

Этот автомобиль, к сожалению, уже не на ходу, хоть и цепляет игривым оформлением. На черном капоте изображен символ Playboy, сам же кузов бирюзового цвета.

Лада 2108, 1987 год
Лада 2108, 1987 год
Drom.ru

Когда-то этот завоеватель женских сердец мог разгоняться за 16 секунд до 148 км/ч. В прошлом он пробежал 109 тыс. км. Сейчас же его скорость на нуле. Имеет механическую коробку передач и 64 лошадиных сил.

Лада 2108, 1987 год
Лада 2108, 1987 год
Drom.ru
Лада 2108, 1987 год
Лада 2108, 1987 год
Drom.ru

Владелец чинить своего полуживого жеребца не собирается. «Продам так!» — заключает он.

«Вентилятор с кнопки! Акуммулятор полуживой вдогонку к ней! Музыки нет и не было!" — дополняет автор объявления.

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