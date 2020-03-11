Площадь Свободы перекроют в центре Барнаула

В Барнауле 12 марта движение в районе площади Свободы перекроют на время гарнизонного развода полицейских, заступающих на службу по охране общественного порядка, сообщает официальный сайт города.

Движение всех видов транспорта с 14:30 до 16:30 закроют для движения по проспекту Социалистическому в границах улиц Пушкина и Ползунова.

Движение общественного транспорта организуют по следующим схемам:

маршруты № 17, 73: пр-кт Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

маршрут № 55: ул. Аванесова — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

маршруты № 109, 109оп: пр‑кт Ленина — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

маршруты № 57, 60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

маршрут № 20: пл. Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр‑кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.

Жителей города просят быть внимательными и выбирать заранее маршруты объезда.