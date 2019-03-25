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В Барнауле полицейские перекроют Площадь Свободы

28 марта в Барнауле из-за развода полицейских гарнизонов перекроют движения по проспекту Социалистическому от улиц Пушкина до Ползунова, сообщает пресс-центр мэрии.

Барнаульские полицейские провели гарнизонный развод. Барнаул, 23 марта 2012 года.
Барнаульские полицейские провели гарнизонный развод. Барнаул, 23 марта 2012 года.
Олег Богданов

Гарнизонный развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона пройдет с 16:00 до 18:00. Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:

  • маршруты № 17, 73: …пр-кт Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
  • маршрут № 55: …ул.Аванесова — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
  • маршруты № 109, 109оп: …пр‑кт Ленина — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • маршруты № 57, 60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • маршрут № 20: пл. Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.
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