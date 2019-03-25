В Барнауле полицейские перекроют Площадь Свободы

Гарнизонный развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона пройдет с 16:00 до 18:00. Движение автобусов будет организовано по следующим схемам:
- маршруты № 17, 73: …пр-кт Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут № 55: …ул.Аванесова — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
- маршруты № 109, 109оп: …пр‑кт Ленина — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
- маршруты № 57, 60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
- маршрут № 20: пл. Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.