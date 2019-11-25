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Автоновости

Площадь Свободы в центре Барнаула закроют для всех видов транспорта

Движение всех видов транспорта по пр. Социалистическому от ул. Пушкина до Ползунова 28 ноября закроют на два часа из-за гарнизонного развода полицейских нарядов, предупредили в администрации Барнаула.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Перекрытие будет действовать с 14:30 до 16:30.

Временно изменятся маршруты движения общественного транспорта: автобусы будут объезжать пл. Свободы.

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маршруты № 17, 73: …пр-кт Красноармейский — разворот на перекрестке с ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский — пл. Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

маршрут № 55: …ул.Аванесова — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

маршруты № 109, 109оп: …пр‑кт Ленина — ул. Пушкина — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Аванесова, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

маршруты № 57, 60: ЛДП «Спартак-2» — ул. Большая Олонская — пр-кт Социалистический — ул. Ползунова — пр-кт Красноармейский, далее — по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

маршрут № 20: пл. Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул. Гоголя — пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова — пр‑кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.

Напомним, что главную праздничную площадку в Барнауле — площадь Сахарова — перекроют уже 1 декабря.

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