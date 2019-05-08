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Автоновости

На российских дорогах укладывать асфальт будут и в снег, и в дождь

Укладку асфальта официально можно будет производить в дождь и снег — такая норма содержится в проекте нового ГОСТа, который по заказу Росавтодора разработал Научно-исследовательский институт (НИИ) транспортно-строительного комплекса, пишет ТАСС.

Асфальт.
Асфальт.
СС0

При выпадении кратковременных осадков в виде дождя или снега допускается укладка асфальтобетонных смесей на предварительно подготовленный нижележащий слой, говорится в документе.

Неблагоприятными погодными условиями по новому стандарту будет считаться температура от +5 до -10 градусов весной и летом, от +10 до -10 градусов осенью и зимой, а также выпадение кратковременных осадков в виде дождя или снега до 5 миллиметров в сутки.

Стоимость контракта по созданию нового ГОСТа составила 8,9 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Депутат Госдумы Александр Васильев считает, что новый ГОСТ продвигают в интересах регионов, которые в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» не успевают с дорожным ремонтом.

Окончательная версия нового «дорожного» ГОСТа будет готова в ноябре.

Ранее Росавтодор пообещал перевести отечественные трассы на суперасфальт.

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