По убитым дорогам Рубцовска прошел автопробег «против убитых дорог»

Около десятка автомобилей приняли участие в протестном автопробеге против плохих дорог, который состоялся в Рубцовске в воскресенье днем, 15 декабря, пишет « вРубцовске.ру ».

Легковушки проехали колонной по одной из самых убитых дорог — Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной.

По завершению автопробега принята Резолюция, которая в ближайшее время будет направлена главе города Дмитрию Фельдману.

В принятом документе активисты просят изыскать дополнительные средства на капитальный ремонт дорог общего пользования, которые находятся в неудовлетворительном состоянии на протяжении многих лет.

Также просят усилить контроль за состоянием и наличием жизненно важных дорожных знаков, таких как — пешеходный переход.

Необходимо усилить и контроль за содержанием дорог в зимний период. Хотя бы своевремено очищать их от снега.

Как пишет издание, изначально маршрут запланировали от улицы Алтайской в районе кафе «Пале-Рояль» до Промышленного переулка — по улицам Светлова, Комсомольская, Калинина и проспекту Ленина.

Однако маршрут администрация Рубцовска не согласовала, ссылаясь на отрицательное заключение Минтранса Алтайского края.