Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

По убитым дорогам Рубцовска прошел автопробег «против убитых дорог»

Около десятка автомобилей приняли участие в протестном автопробеге против плохих дорог, который состоялся в Рубцовске в воскресенье днем, 15 декабря, пишет «вРубцовске.ру».

Рубцовск. Автопробег. Плохие дороги.
Рубцовск. Автопробег. Плохие дороги.
vrubcovske.ru.

Легковушки проехали колонной по одной из самых убитых дорог — Новоегорьевскому тракту до улицы Арычной.

По завершению автопробега принята Резолюция, которая в ближайшее время будет направлена главе города Дмитрию Фельдману.

В принятом документе активисты просят изыскать дополнительные средства на капитальный ремонт дорог общего пользования, которые находятся в неудовлетворительном состоянии на протяжении многих лет.

Также просят усилить контроль за состоянием и наличием жизненно важных дорожных знаков, таких как — пешеходный переход.

Необходимо усилить и контроль за содержанием дорог в зимний период. Хотя бы своевремено очищать их от снега.

Как пишет издание, изначально маршрут запланировали от улицы Алтайской в районе кафе «Пале-Рояль» до Промышленного переулка — по улицам Светлова, Комсомольская, Калинина и проспекту Ленина.

Однако маршрут администрация Рубцовска не согласовала, ссылаясь на отрицательное заключение Минтранса Алтайского края.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость