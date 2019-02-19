Из-за чего большегрузы регулярно сбивают рамки у Старого моста в Барнауле

За зиму водители грузовиков около десятка раз сносили металлические ограничительные рамки на подъезде к Старому (Коммунальному) мосту через Обь в Барнауле. Altapress.ru разбирался, почему водители большегрузов массово идут на опасное для окружающих нарушение, и можно ли решить проблему.

Две версии от перевозчика

Представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае Алексей Паженцев видит два возможных сценария, которые приводят к такой ситуации.

Первый — грузовики едут с перегрузом, и водители пытаются любой ценой объехать пункт весового контроля у Нового моста. Сделать это можно только по Старому. Не исключено, что так поступают мелкие перевозчики; крупные не станут давать своим сотрудникам таких указаний.

Но Паженцев больше склоняется к другой версии. Он обращает внимание: большинство сбивших рамку грузовиков принадлежат двум крупным федеральным транспортным компаниям, московской и казанской. Иногородние водители едут по навигатору, а он направляет их на Старый мост.

Алексей Паженцев,

представитель «Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков» в Алтайском крае:

Водители пользуются специальным навигатором для дальнобойщиков. В них показаны дороги, где можно ехать на большегрузе. Видимо, недавно сервис обновился и теперь направляет пользователей на Старый мост. И дальше уже все зависит от прокладки между рулем и сидением. Предполагаю, этим можно объяснить всплеск таких инцидентов этой зимой.

Дорожники: некоторые водители нарушают намеренно

В управления автомобильных дорог (Упрдор) «Алтай» подтверждают: некоторые сбивавшие рамку водители действительно объясняли, что их «не туда» завел навигатор. Дорожники даже связались с картографическими сервисами («Яндекс.Карты», «Навител» и другие) и попросили их отметить в программе, что мост закрыт для большегрузов.

В Барнауле грузовик едва не снес ограничительную рамку. Владимир Задорожный в vk.com/barneos22

Другие водители говорят, что не видели знаков, передают в Упрдоре. Хотя на подъезде к мосту с каждой стороны они продублированы несколько раз, а в районе Новоалтайска висит даже предупреждающая растяжка-баннер.

Рассказывают, что виновник инцидента 13 февраля «не заметил» не только знаки и яркую оранжевую рамку, но и дежуривших возле нее сотрудников ГИБДД. Были случаи, когда намерение водителя нарушить было очевидно.

Марина Яскова,

пресс-секретарь Упрдор «Алтай»:

Я смотрела видеозаписи инцидентов. Доходит до странного: водитель едет, у него кабина проходит, кузов — нет. Он зацепляется за рамку и останавливается. Проходит какое-то время, он едет дальше. Рамка сминает конструкцию кузова. Он чуть-чуть проехал, встал под камерой и полез это все ремонтировать.

Чем опасны действия водителей

В некоторых случаях после столкновения с рамкой верхняя балка падает на дорогу. Она может повредить автомобиль, который едет навстречу. Подобного еще не происходило, но вероятность такая есть.

Если вы водитель, вам нужно проехать под рамкой и вы видите, что тоже самое пытается сделать дальнобойщик на фуре, лучше остановитесь и переждите потенциально опасный момент.

Фура сбила ограничительную рамку 27 января. Евгений Крысов в vk.com/barneos22

Кроме того, когда водители грузовиков сбивают рамки, они перегораживают целую полосу на двухполосной трассе. Из-за этого возникают заторы.

Зачем нужна рамка

Старый мост требует капитального ремонта. В 2019 году специалисты оценят, как его восстанавливать и сколько это будет стоить. Однако еще в 2014 году состояние эстакады вызывало беспокойство, и на мост запретили заезжать большегрузам. Летом 2018 года ограничение ужесточили: сюда нельзя заезжать грузовикам массой больше 8 тонн и автобусам тяжелее 10 тонн.

Движение фур, тем более с перегрузом (то есть более 44 тонн) может разрушить мост и привести к трагедии. Чтобы большегрузы не могли проехать на мост, установили рамки.

Как собираются решать проблему

Упрдор «Алтай» провел совещание вместе с представителями МЧС и ГИБДД. На нем решили установить дополнительные светодиодные табло, которые будут еще раз предупреждать водителей о запрете.

Ограничительная рамка на дороге у Старого моста. uprdoraltay.ru

Также перед ограничительными рамками с большой долей вероятности появятся предупредительные рамки с дополнительной балкой, подвешенной цепями на высоте основной рамки. Когда фура проедет под предупредительной рамкой, водитель услышит удар по кузову. Для него это будет сигналом о том, что под ограничительной рамкой он не пройдет.

В начале зимы дорожники перенесли установленную на правом берегу рамку ближе к зданию КП ГИБДД. Теперь у дальнобойщиков есть возможность развернуться и уйти на Новый мост. Раньше рамка стояла чуть дальше от моста в таком месте, где фура не могла повернуть назад.