Почему и зачем в России хотят увеличить потребление газа вместо бензина

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А где и на сколько увеличат потребление газа?

Конкретные объемы, до которых увеличат потребление газа, дополнительно обговорят и проработают с региональными властями, сказали в Минэнерго.

«КамАЗ» на метане kamaz.ru

«Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — подчеркнули в ведомстве.