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Автоновости

Почему и зачем в России хотят увеличить потребление газа вместо бензина

Увеличить потребление природного газа, как моторного топлива, хотят в России. Это следует из протокола совещания вице-премьера Виктории Абрамченко. Зачем и почему скорректируют показатель по газу — в разборе altapress.ru.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru
1
Зачем и почему планируют увеличить потребление газа?

Потребление газомоторного топлива — экологичного и низкого в части выбросов CO2 — актуально для всех субъектов страны, пояснили в Минэнерго «Известиям». К тому же газ стоит дешевле.

По итогам 2021 года, пояснил изданию гендиректор «Глобалтехэкспорт» Филипп Тупоносов, самым низкозатратным топливом остается метан.

2
А где и на сколько увеличат потребление газа?

Конкретные объемы, до которых увеличат потребление газа, дополнительно обговорят и проработают с региональными властями, сказали в Минэнерго.

&quot;КамАЗ&quot; на метане
«КамАЗ» на метане
kamaz.ru

«Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — подчеркнули в ведомстве.

3
Сколько газа потребили в России за 2021-й?

За 2021 год в России потребили больше 82 млн куб. м. природного газа, уточнил «Известиям» начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили.

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