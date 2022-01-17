Почему и зачем в России хотят увеличить потребление газа вместо бензина

Потребление газомоторного топлива — экологичного и низкого в части выбросов CO2 — актуально для всех субъектов страны, пояснили в Минэнерго «Известиям». К тому же газ стоит дешевле.
По итогам 2021 года, пояснил изданию гендиректор «Глобалтехэкспорт» Филипп Тупоносов, самым низкозатратным топливом остается метан.
Конкретные объемы, до которых увеличат потребление газа, дополнительно обговорят и проработают с региональными властями, сказали в Минэнерго.
«Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ», — подчеркнули в ведомстве.
За 2021 год в России потребили больше 82 млн куб. м. природного газа, уточнил «Известиям» начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили.