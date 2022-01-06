«Не такой уж он и благостный, их транзит власти». Эксперты комментируют события в Казахстане

Политологи и экономисты по-разному комментируют массовые протесты в Казахстане. Но, пожалуй, их общее мнение: недовольство в обществе зрело, оно имеет реальную почву, но местные власти его не заметили. Приводим их мнения, но предупреждаем: букв много.

«Резкое повышение цен было ошибочным»

Константин Затулин,

первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ ( комментарий приводит NGS.ru):

«Можно считать, что это спонтанное проявление общего недовольства социально-экономической ситуацией. Недовольство присутствует, почва для этого есть. Но ясно и то, что кто-то все это организовал. И вот здесь ничего другого не приходит на ум, кроме внутренних противоречий, которые стали накапливаться в переходный период от эры Назарбаева к периоду после его ухода от власти. Именно эти противоречия и вылезли наружу. Например, его племянник лишился поста заместителя руководителя комитета национальной безопасности. А ведь многие видели в нем чуть ли не преемника Назарбаева в перспективе! Кстати, в качестве живой силы использовали молодежь из пригородов. Ту самую группу населения, которая в последнее время очень увлекалась националистическими идеями. С ними заигрывают и всегда это делали! Но мне кажется, что они могут впоследствии повернуться против тех, кто их использовал. Попытка потакать их мировоззрению, она, скажем так, чревата. Националисты начинают развиваться, контактировать. И на этом этапе в них увидели ударную силу. Что касается топлива, то резкое повышение цен, безусловно, было ошибочным. Власти сделали попытку все немедленно отыграть, снизив цену. Но это не помогло. И, опять же, это говорит о том, что скачок цен на сжиженный газ был только поводом для протестов. Оказывается, благостный переход власти от Назарбаева к Токаеву был не таким благостным, каким мог показаться.

Владислав Иноземцев , директор Центра исследований постиндустриального общества. Олег Богданов

«Режимы персоналистского типа особенно уязвимы в период транзита»

События в Казахстане, ставшие для большинства политиков и экспертов серьезной неожиданностью (я сам был в Астане полтора месяца назад и вернулся с ощущением большего спокойствия в обществе, чем, например, в период начала «транзита» в 2019 г.), позволяют, на мой взгляд, сформулировать несколько важных тезисов. Во-первых, успешное развитие 2000-х годов на постсоветском пространстве стало историей. Да, в те годы многие государства бывшего СССР добились значительного экономического роста (Казахстан в этом отношении был даже успешнее многих), однако по мере старения персоналистских режимов в элитах возникло представление о том, что граждане будут вечно благодарны за этот единичный кейс роста. Это не так: для поддержания популярности и рейтинга рост уровня жизни должен быть устойчивым, а социальное неравенство должно снижаться, а не расти.

Иноземцев также говорит, что на постсоветское пространство пришла «цветная революция» не европейского, а периферийного типа, «запускаемая» не украденными выборами, а единичным случаем протеста отчаявшихся от бедности и беспросветности людей.

И, по мнению экономиста, становится очевидно, что режимы персоналистского типа особенно уязвимы в период транзита — изменения властной архитектуры и «пересборки» элитных групп.

Владислав Иноземцев посетил Барнаул. Олег Богданов

В Казахстане с 2019 года продолжалась не слишком видимая, но заметная для посвящённых борьба между родственниками и назначенцами первого президента Н. Назарбаева и нового главы государства К.-Ж.Токаева. Решившись отойти от власти, Нурсултан Назарбаев оказался довольно непоследовательным, что обесценило транзит и лишь нарастило усталость от прежнего лидера, затормозив те реформы, о которых изначально говорил новый президент. В-четвертых, события в Казахстане после событий 2000-х годов в Грузии и 2010-х годов в Украине подтвердили общий тренд на деструкцию постсоветского пространства и обретение его составными частями всё более самостоятельных векторов развития. Претензии Москвы на особую роль в данном регионе мира (тут вспоминается требование к НАТО не сотрудничать в военном отношении со всеми постсоветскими странами) не только несостоятельны, но и смешны. У России сегодня нет ни привлекательной модели, которой её сателлиты могут следовать, ни рычагов контроля над ними. «Мнения» Кремля могут не приниматься во внимание остальным миром.

Зачистка в Алматы 6 января. @antipyataya_kolonna

«Рост цен ударил по самым бедным»

Антон Шапарин,

вице-президент Национального автомобильного союза ( NGS.ru):

Хочется напомнить, что в России тот самый газ, подорожание которого стало триггером протестов в Казахстане, с 1 января подорожает на 2,5 рубля за литр — это плюс 10−12 процентов. Причина — введение обратного акциза на сжиженные углеводородные газы в размере 4,5 тыс. рублей за тонну.

Кто и зачем переводил авто на пропан? Прежде всего небогатые люди. Те, кому ездить точно нужно, а бензин — уже дорого. В меньшей степени — таксисты, для них часто было сложно пройти процедуру регистрации переоборудования. Думаю, эти два миллиона человек вместе с членами их семей с большим интересом смотрят сейчас новости из Казахстана — и на ценники на пропан.

Мои наблюдения это вполне подтверждают. Ровно год назад я проехал полторы тысячи километров по южным регионам России на очень прожорливой машине. Это была большая обзорная экскурсия по заправкам. И на бензиновых заправках были единичные авто, а к пропановой колонке — неизменная очередь. Уже в Центральной России пропановых заправок становится всё меньше, спрос на бензин растет.