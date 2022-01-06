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Политика

В Алматы после вмешательства военных произошла ожесточенная перестрелка с мятежниками

Утром 6 января военные взяли в кольцо около 200 зачинщиков беспорядков на центральной площади Алматы, сообщает Regnum. После этого, по данным издания началась ожесточенная перестрелка, но спустя час военные все же покинули площадь.

Протесты в Казахстане 5 января.
Протесты в Казахстане 5 января.
@kaspiysk_365

По данным Интернет-СМИ Readovkanews, силовики Казахстана ночью покинули Алматы, а затем, видимо, проведя ротацию, уже под утро вернулись в город.

Regnum сообщает, что около 50 единиц техники окружили по периметру главную площадь Алматы. Военные заставили жителей и журналистов отойти на 100 метров. После чего началась перестрелка.

Зачистка в Алматы 6 января.
Зачистка в Алматы 6 января.
@antipyataya_kolonna

Военные не давали прорваться к акимату или к резиденции президента. На главную площадь подъехали три «КамАЗа» с военнослужащими. Но примерно через час после начала перестрелки все военные покинули место, не оставив никакого оцепления.

Большая очередь у отделения Халык банка в Нур-Султане, передает корреспондент Sputnik Казахстан. Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета.

По данным Readovka, все финансовые организации Казахстана приостановили до конца 6 января свою деятельность в связи с контртеррористической операцией и сбоях в работе интернета.

В Алматы.
В Алматы.
@tribuna_kg

Протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни после Нового года — и все из-за резкого — двукратного — роста цен на сжиженный нефтяной газ. Этот газ используют как топливо для автомобилей.

В дальнейшем они распространились на несколько городов Казахстана, повестка расшались — протестующие выдвинули политические требования. Президент страны попросил помощи о ОДКБ. И ночью 6 января стало известно: сюда направят миротворцев, в том числе из России.

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