В бунтующий Казахстан направят миротворцев, в Алматы прошли грабежи, погромы и спецоперация

Вечером 5 января очевидцы сообщили о начале уличных боев в Алматы, ранее видео показало, что участники волнений раздают оружие, сообщает Gazeta.ru . Протесты в Казахстане охватили несколько городов, и президент Казахстана призвал на помощь Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — и ночью 6 января стало известно: сюда направят миротворцев.

Зачем миротворцы поедут в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал на помощь ОДКБ в связи с массовыми протестами (ОДКБ — военный блок, в который входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Информацию о его обращении за подмогой озвучил президент Армении Никол Пашинян — он также председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ, рассказали в «РИА Новости».

По его словам, Токаев заявил об угрозе национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне. Он сказал, что террористические банды, устроившие беспорядки в стране, прошли подготовку за рубежом

И вот решение принято: коллективные миротворческие силы будут направлены в Республику на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. Конкретный состав, структуру и численность определяют лидеры ОДКБ.

Казахстан , протесты , 5 января. @kaspiysk 365

С чего все началось

Волнения в Казахстане вспыхнули в первые дни после Нового года — и все из-за резкого — двукратного — роста цен на сжиженный нефтяной газ. Этот газ используют как топливо для автомобилей. И с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения, рассказал источник «РИА Новости» в Минэнерго Казахстана.

Протесты начались в двух городах — Жанаозен (бывший Новый Узень) и Актау (оба — на полуострове Мангышлак). Но в дальнейшем охватили и другие — например, Алматы и Актобе (бывший Актюбинск), их повестка значительно расширилась. Так, часть протестующих требовали отставки правительства.

В Алматы. @tribuna_kg

Люди вышли на улицу с маршами протеста, некоторые вооружились кувалдами, другие несли флаги Казахстана. Где-то протесты приняли и агрессивные формы. В соцсетях публиковали сообщения, что люди напали на оружейный магазин в Алматы, на скорую, на пожарные машины.

Начались поджоги — в Алматы подожги мэрию — и погромы. В Талдыкоргане снесли памятник первому президенту страны — Нурсултану Назарбаеву, ранее весьма уважаемому человечьяку.

Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин, рассказали в «РИА Новости». Он также ввел в стране режим ЧП. Но это никого не успокоило.

Инстаграм tribuna_kg сообщил со ссылкой на замглавы администрации (зам акима) Алматы Ержана Бабакумарова, что 5 января вечером в этом городе началась антитеррористическая спецоперация. Аэропорт Алматы, захваченный протестующими, освобожден и переводится в штатный режим работы.