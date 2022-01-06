6 января -17°C
﻿
Политика

Стало известно, какие российские подразделения могут направить в составе сил миротворцев в Казахстан

При оказании помощи Казахстану Россия может задействовать российскую часть коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает lenta.ru. Со своей стороны Fontanka.ru подчеркивает: Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан не этих формирований, а миротворческих сил ОДКБ.

Казахстан, протесты, 5 января.
Казахстан, протесты, 5 января.
@kaspiysk_365

В российскую часть КСОР ОДКБ входит 31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия. Не исключено, что также будут задействованы подразделения ВДВ. Где они дислоцируются и каков их состав, по действующему законодательству РФ публиковать в СМИ запрещено.

Структура военных сил ОДКБ, которые могут быть задействованы для подавления беспорядков, состоят примерно из 25 тысяч бойцов и нескольких сотен единиц техники, пишет Fontanka.ru. В то же время численность КСОР — 18 тыс. человек.

Марш протеста в Казахстане 5 января 2022.
Марш протеста в Казахстане 5 января 2022.
@_inglive

Fontanka.ru отмечает, что 98-я дивизия участвовала в чеченской войне и в грузино-осетинском конфликте, а некоторые ее бойцы упоминались в инциденте в Донецкой области в 2014 году.

31-я бригада отметилась сопровождением конвоев в Сараево, разумеется, также в чеченской войне и в событиях в Южной Осетии.

Кроме КСОР в состав коллективных сил ОДКБ входят также Миротворческие силы численностью 3600 человек (специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал).

Издание особо отмечает: Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан именно этих — миротворческих сил ОДКБ. О других формированиях пока речи не идет.

А вот Gazeta.ru проинформировала со ссылкой на телеграмм-канал Baza, что российский авиаполк на одном из военных аэродромов привели в боевую готовность для отправки в Казахстан. По данным канала, в республику могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость