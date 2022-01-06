Стало известно, какие российские подразделения могут направить в составе сил миротворцев в Казахстан

При оказании помощи Казахстану Россия может задействовать российскую часть коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает lenta.ru . Со своей стороны Fontanka.ru подчеркивае т: Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан не этих формирований, а миротворческих сил ОДКБ.

В российскую часть КСОР ОДКБ входит 31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия. Не исключено, что также будут задействованы подразделения ВДВ. Где они дислоцируются и каков их состав, по действующему законодательству РФ публиковать в СМИ запрещено.

Структура военных сил ОДКБ, которые могут быть задействованы для подавления беспорядков, состоят примерно из 25 тысяч бойцов и нескольких сотен единиц техники, пишет Fontanka.ru. В то же время численность КСОР — 18 тыс. человек.

Марш протеста в Казахстане 5 января 2022. @_inglive

Fontanka.ru отмечает, что 98-я дивизия участвовала в чеченской войне и в грузино-осетинском конфликте, а некоторые ее бойцы упоминались в инциденте в Донецкой области в 2014 году.

31-я бригада отметилась сопровождением конвоев в Сараево, разумеется, также в чеченской войне и в событиях в Южной Осетии.

Кроме КСОР в состав коллективных сил ОДКБ входят также Миротворческие силы численностью 3600 человек (специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал).

Издание особо отмечает: Никол Пашинян заявил о вводе в Казахстан именно этих — миротворческих сил ОДКБ. О других формированиях пока речи не идет.

А вот Gazeta.ru проинформировала со ссылкой на телеграмм-канал Baza, что российский авиаполк на одном из военных аэродромов привели в боевую готовность для отправки в Казахстан. По данным канала, в республику могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду.