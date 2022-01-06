6 января -14°C
﻿
Политика

Россия начала переброску миротворцев в Казахстан

ВКС России начали переброску контингента миротворцев в Казахстан, сообщили «РИА Новости». Информация пока очень скупая: переброска осуществляется самолетами военно-транспортной авиации.

ВКС России. Истребители.
ВКС России. Истребители.
мвд.рф

От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения воздушно-десантных войск, пишет Readovkanews. Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Вот полный текст сообщения секретариата ОДКБ о направлении миротворцев:

«В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Белоруссия, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач».

Казахстан. Январь 2022.
Казахстан. Январь 2022.
Instagram

Тем временем СМИ продолжают сообщать о непростой ситуации в Казахстане, где протесты начались в первых числах января после двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как автомобильное топливо. МВД Казахстана сообщает о разгуле мародеров на улицах Алматы.

По сообщению Orda. kz, в Алма-Ате разграблены крупнейшие торговые центры, в том числе числе Mega Alma-Ata, Esentai, Promenade, ЦУМ. Разграблены несколько магазинов сети Magnum, передает КП.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость