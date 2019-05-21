Почему из барнаульских автобусов по требованию ГИБДД внезапно высаживают пассажиров

В Барнауле из маршрутных автобусов «ГАЗель Next» по требованию ГИБДД периодически высаживают пассажиров. Причина — в этих транспортных средствах нельзя ездить стоя, подтвердили altapress.ru в Госавтоинспекции и в администрации города.

Что не так с автобусом и как страдают пассажиры

Многие перевозчики в Барнауле закупили новые маршрутки «Газель Next». В ней 18 сидений. Этого количества часто не хватает, некоторые пассажиры едут стоя. Иногда количество стоящих людей превышает число сидячих.

Случается, что «Газели» со стоящими людьми останавливают сотрудники ГИБДД. Они выписывают штраф водителю, а тот просит пассажиров покинуть автобус. В такой ситуации оказалась читатель altapress.ru Надежда.

Надежда,

пассажир:

Я ехала с работы на автобусе № 18. На остановке «Радиозавод» на проспекте Калинина нашу маршрутку остановил сотрудник ГИБДД. Я сидела сзади и не слышала, как переговариваются водитель и инспектор, но через какое-то время стоявшие в проходе люди вышли. А мы сидели и ждали, пока водителю выпишут протокол. За это время подъехал другой «восемнадцатый», но пассажиров нашего автобуса он не взял. Они так и остались на остановке.

Финансово пассажиры не страдают: в барнаульских маршрутках за проезд рассчитываются в конце поездки.

По словам Надежды, в подобную ситуацию также попадала ее коллега. Другой читатель сообщил редакции, что были случаи, когда сотрудник ГИБДД «жалел» пассажиров и, выписав водителю штраф, разрешил ему везти стоящих дальше по маршруту.

Позиция ГИБДД

В барнаульской ГИБДД подтвердили, что сотрудники ведомства останавливают «ГАЗели Next». Дело в том, ПДД запрещают перевозить людей «сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства». Производитель «ГАЗели Next» предусмотрел только одно место для стоящего пассажира. Если в салоне стоит больше одного человека — это нарушение. Водителей за такое штрафуют на 500 рублей.

Переполненные «ГАЗели» инспекторы останавливают не только во время рейдов, но и при ежедневном патрулировании. На общественном транспорте много аварий, поэтому он всегда в фокусе особого внимания, а стоящие в таких маршрутках люди больше других рискуют получить травмы, считают в ведомстве.

В Барнауле столкнулись маршрутка и легковушка. Любовь Белозерских в vk.com/barneos22

Мнения экспертов

Один из участников рынка пассажирских перевозок Барнаула заметил, что в последнее время ГИБДД активизировалась с проверками водителей «ГАЗелей». Он связывает это с тем, что в сегменте малых автобусов обострилась конкуренция между перевозчиками. Собеседник предполагает, что владельцы микроавтобусов Hyundai могут писать жалобы в ГИБДД на «газелистов» с просьбой пресечь нарушения.

«ГАЗели» и «ГАЗели Next» — единственные автобусы малой вместимости, в которых нельзя возить пассажиров стоя. Другие производители предусмотрели места для людей в проходе, но их модели значительно дороже: если «ГАЗель Next» стоит около 1,7 млн рублей, то ближайший конкурент на 600 тыс. рублей больше, говорит транспортный инженер Василий Попов.

Василий Попов,

транспортный инженер:

«ГАЗель Next» — самый оптимальный вариант для перевозчиков по соотношению цена/качество/окупаемость. Брать что-то дороже им невыгодно. Это вынужденный компромисс между необходимостью обновлять автопарк и желанием увеличить вместимость автобусов, которые выходят на линии.

Что говорят в администрации

Дополнительных преимуществ за количество мест для пассажиров перевозчики в конкурсах на маршруты не получают. Важно только, чтобы автобус отвечал минимальным требованиям к вместимости. «ГАЗели Next» им соответствуют, рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула.

Автобус 50-го маршрута fotobus.msk.ru

В комитете подтвердили, что перевозчики не готовы покупать более дорогие и вместительные маршрутки. Вместе с тем подчеркнули, что водитель не имеет права везти больше одного стоящего человека.

Сергей Щукин,

зампред комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи администрации Барнаула:

Когда водитель набирает разрешенное количество человек, он должен двигаться в режиме маршрутного такси — то есть останавливаться только по требованию, не набирая новых пассажиров. Если вы едете стоя в переполненной «ГАЗели», вы должны понимать, что водитель нарушает ПДД, и в любой момент маршрутку может остановить инспектор, и тогда вам придется пересаживаться на другой транспорт".

По его оценке, у 95% пассажиров «ГАЗелей» есть альтернативы в виде более вместительных автобусов и горэлекротранспорта в пределах пешеходной доступности.