Кто виноват и что делать: из-за морозов в Алтайском крае потрескались федеральные трассы

На федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в районе Бийска после сильных морозов потрескался асфальт. Об этом сообщают местные жители в пабликах наукограда. Подобные повреждения дороги получили и в других точках края. Altapress.ru узнал у дорожников, почему это происходит и когда трещины заделают.
Как объяснили в Упрдор "Алтай" (ведомство, которое ремонтирует и содержит федеральные трассы в Алтайском крае и Республике Алтай), появление таких трещин — обычное явление. Одна из основных причин, из-за которых они образуются — значительные перепады температур в нашем регионе. Так, летом температура на покрытии может достигать + 80°, зимой снижается до – 40°.
Проблема в том, что не существует универсальных битумов (один из важнейших компонентов асфальта), которые бы одинаково хорошо работали в таком широком диапазоне температур. Тот битум, который используют алтайские дорожники, становится хрупким при температуре ниже -25°, из-за чего и образуются трещины.
Если использовать более морозостойкий битум, то летом в жару дороги на Алтае будут попросту плавиться. На трассах будут образовываться колеи, а такие неровности гораздо опаснее, чем в целом безобидные для водителей трещины в асфальте.
Герметизировать трещины будут в сухую погоду, когда воздух прогреется до +5°, а влажность будет не выше 80%. В Алтайском крае это, как правило, происходит в мае-июне.
Факт
Трещины вредны тем, что в межсезонье в них проникает вода, замерзает и при этом разламывает полотно.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.