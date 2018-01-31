Кто виноват и что делать: из-за морозов в Алтайском крае потрескались федеральные трассы

Как объяснили в Упрдор "Алтай" (ведомство, которое ремонтирует и содержит федеральные трассы в Алтайском крае и Республике Алтай), появление таких трещин — обычное явление. Одна из основных причин, из-за которых они образуются — значительные перепады температур в нашем регионе. Так, летом температура на покрытии может достигать + 80°, зимой снижается до – 40°.

Проблема в том, что не существует универсальных битумов (один из важнейших компонентов асфальта), которые бы одинаково хорошо работали в таком широком диапазоне температур. Тот битум, который используют алтайские дорожники, становится хрупким при температуре ниже -25°, из-за чего и образуются трещины.

Если использовать более морозостойкий битум, то летом в жару дороги на Алтае будут попросту плавиться. На трассах будут образовываться колеи, а такие неровности гораздо опаснее, чем в целом безобидные для водителей трещины в асфальте.

Герметизировать трещины будут в сухую погоду, когда воздух прогреется до +5°, а влажность будет не выше 80%. В Алтайском крае это, как правило, происходит в мае-июне.

Факт

Трещины вредны тем, что в межсезонье в них проникает вода, замерзает и при этом разламывает полотно.

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