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Автоновости
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Почему ŠKODA KODIAQ является идеальным семейным авто и где его купить в Барнауле с максимальной выгодой

Начало весны — лучшее время, чтобы встретить теплый автомобильный сезон во всеоружии. Отличный вариант в преддверии лета, когда дальние путешествия, отпуск и поездки становятся нормой жизни, обратить внимание на кроссоверы ŠKODA KODIAQ.

ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

К слову, KODIAQ — это большой бурый медведь. Поэтому выход из зимней спячки с перспективой оценить практичный кроссовер новой генерации ŠKODA, согласитесь, выглядит весьма символично и многообещающе.

Важно подчеркнуть, что на российском рынке KODIAQ сегодня является одним из самых ярких представителей автомобилей в своем классе. Эта модель идеально подходит для семейных поездок на любые расстояния — от вояжа на дачу, до путешествия в другие регионы и ближнее зарубежье.

ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Владельца такой машины порадуют и внешняя эстетика, и «начинка», и поведение ŠKODA KODIAQ на дороге.

Приятный и неагрессивный дизайн сразу намекает на то, что этот автомобиль транслирует семейные ценности. Немаловажно, что данный кроссовер выгодно выделяется с визуальной точки зрения — он действительно не похож на другие автомобили. Поэтому, приобретая такого «железного коня», можно быть уверенным в уникальности его форм.

В то же время, являясь семейным авто, KODIAQ не несет на себе печать скуки и закостенелой патриархальности. Напротив, в его формах идеально сочетаются солидность и динамика.

ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Безусловным достоинством ŠKODA KODIAQ является его вместительность во всех трех плоскостях — по ширине, длине и высоте. Автомобиль выглядит массивным и пропорциональным. Оценить удобство и простор салона смогут и водитель, и пассажиры, и даже те, кто окажется на третьем ряду сидений — да, такая функция в этой машине тоже имеется!

Интерьер кроссовера является очень эргономичным — удобно устроиться в этом автомобиле и за рулем, и на пассажирских местах смогут люди любого роста и телосложения. Водители же смогут насладиться комфортом от поездки, благодаря индивидуальным настройкам сидений, руля и даже подлокотника.

ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
ŠKODA KODIAQ
ŠKODA KODIAQ
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Если говорить о факторе суровых сибирских дорог, то для ŠKODA KODIAQ они будут не вызовом, а, скорее, обычной декорацией. Дело в том, что поведенческие функции этого кроссовера на дороге приспособлены к агрессивным условиям.

Комфортная настройка кузова, высокий клиренс, хороший круговой обзор и акустические свойства автомобиля позволяют забыть о дорожных неприятностях, находясь в салоне.

Высокие показатели безопасности в европейских краш-тестах являются еще одним важным фактором, который заставляет обратить внимание на ŠKODA KODIAQ.

Немаловажные в эру высоких технологий «фишки» — новые мультимедийные возможности и системы помощи водителю, также воплощены в этой модели в достатке.

А широкая линейка комплектаций ŠKODA KODIAQ позволят выбрать автомобиль, исходя из своих финансовых возможностей.

Кроме того, сегодня у официального дилера ŠKODA в лице автоцентра «АНТ Барнаул» имеется специальное предложение по приобретению кроссовера ŠKODA KODIAQ с максимальной выгодой 215 000 рублей*.

Добро пожаловать в официальный дилерский центр, мы позаботимся о вашей безопасности и комфорте!

* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Active с пакетом PR3 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок с 01 марта по 31 марта 2021 года. Количество автомобилей ограничено.

Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»

Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
— СБ-ВС: 9:00 — 14:00
Продажа: тел (3852) 282−111
Сервис: тел (3852) 282−888
Сайт: www.skoda-ant22.ru

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