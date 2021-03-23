Почему ŠKODA KODIAQ является идеальным семейным авто и где его купить в Барнауле с максимальной выгодой

К слову, KODIAQ — это большой бурый медведь. Поэтому выход из зимней спячки с перспективой оценить практичный кроссовер новой генерации ŠKODA, согласитесь, выглядит весьма символично и многообещающе.
Важно подчеркнуть, что на российском рынке KODIAQ сегодня является одним из самых ярких представителей автомобилей в своем классе. Эта модель идеально подходит для семейных поездок на любые расстояния — от вояжа на дачу, до путешествия в другие регионы и ближнее зарубежье.
Владельца такой машины порадуют и внешняя эстетика, и «начинка», и поведение ŠKODA KODIAQ на дороге.
Приятный и неагрессивный дизайн сразу намекает на то, что этот автомобиль транслирует семейные ценности. Немаловажно, что данный кроссовер выгодно выделяется с визуальной точки зрения — он действительно не похож на другие автомобили. Поэтому, приобретая такого «железного коня», можно быть уверенным в уникальности его форм.
В то же время, являясь семейным авто, KODIAQ не несет на себе печать скуки и закостенелой патриархальности. Напротив, в его формах идеально сочетаются солидность и динамика.
Безусловным достоинством ŠKODA KODIAQ является его вместительность во всех трех плоскостях — по ширине, длине и высоте. Автомобиль выглядит массивным и пропорциональным. Оценить удобство и простор салона смогут и водитель, и пассажиры, и даже те, кто окажется на третьем ряду сидений — да, такая функция в этой машине тоже имеется!
Интерьер кроссовера является очень эргономичным — удобно устроиться в этом автомобиле и за рулем, и на пассажирских местах смогут люди любого роста и телосложения. Водители же смогут насладиться комфортом от поездки, благодаря индивидуальным настройкам сидений, руля и даже подлокотника.
Если говорить о факторе суровых сибирских дорог, то для ŠKODA KODIAQ они будут не вызовом, а, скорее, обычной декорацией. Дело в том, что поведенческие функции этого кроссовера на дороге приспособлены к агрессивным условиям.
Комфортная настройка кузова, высокий клиренс, хороший круговой обзор и акустические свойства автомобиля позволяют забыть о дорожных неприятностях, находясь в салоне.
Высокие показатели безопасности в европейских краш-тестах являются еще одним важным фактором, который заставляет обратить внимание на ŠKODA KODIAQ.
Немаловажные в эру высоких технологий «фишки» — новые мультимедийные возможности и системы помощи водителю, также воплощены в этой модели в достатке.
А широкая линейка комплектаций ŠKODA KODIAQ позволят выбрать автомобиль, исходя из своих финансовых возможностей.
Кроме того, сегодня у официального дилера ŠKODA в лице автоцентра «АНТ Барнаул» имеется специальное предложение по приобретению кроссовера ŠKODA KODIAQ с максимальной выгодой 215 000 рублей*.
Добро пожаловать в официальный дилерский центр, мы позаботимся о вашей безопасности и комфорте!
* Выгода достигается при покупке модели ŠKODA KODIAQ Active с пакетом PR3 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок с 01 марта по 31 марта 2021 года. Количество автомобилей ограничено.
Официальный дилер ŠKODA «АНТ Барнаул»
Адрес: Павловский тракт, 249Е (рядом с ТРЦ Европа)
Время работы:
— ПН-ПТ: 8:00 — 19:00
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