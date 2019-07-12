Почему кроссоверы так популярны в Алтайском крае?

Кроссовер большой, красивый и везде пройдет — так считают те, кто пересел на него с седанов. И это верно! В Алтайском крае с каждым годом продолжают расти продажи автомобилей в этом типе кузова. Гармоничное сочетание качеств внедорожника, комфортабельности седана, ценовая доступность и инновационный подход к его созданию, вот почему жители региона всё чаще стали выбирать кроссоверы.

Рассказываем, почему стоит обратить внимание на кроссовер Hyundai Tucson.

После рестайлинга в сентябре 2018 года кроссовер Hyundai Tucson стал выглядеть еще ярче и динамичнее, в нем появилось еще больше полезных опции. Владельцев очень радует тот факт, что по своим характеристикам этот автомобиль ничуть не проигрывает даже премиальным маркам. Впечатляют не только технические составляющие кроссовера, но и современные технологии, которые в нем воплощены.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Фары светят так , что другие завидуют

Многие уже привыкли к подогреву сидений, руля и зеркал, Hyundai Tucson — не исключение. В нем это все есть. И даже больше! Например, в Tucson совершенно крутая полностью светодиодная оптика, автоматическое складывание зеркал, бесключевой доступ и беспроводное зарядное устройство на центральной консоли.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Зачем Hyundai Tucson автопилот?

Потому что инженеры уделили большое внимание активной безопасности. В автомобиле установлены современные системы контроля курсовой устойчивости, ассистент движения в пределах полосы. Это почти автопилот: кроссовер Hyundai Tucson будет сам держаться в полосе, поворачивать, останавливаться перед препятствиями и поддерживать оптимальную дистанцию перед машинами, которые едут впереди. Кроме того, автомобиль оснащен системой кругового обзора, интеллектуальным круиз-контролем, а также системой слежения за усталостью водителя.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Комфортабельность

Также приятно радует салон: он просторный и хорошо собран, высокое качество отделочных материалов, появились дополнительные опции. В частности, изменена боковая поддержка кресел. Для большего комфорта удлинили нижнюю часть сиденья. Задний диван также изменили, теперь посадка еще сильнее располагает к дальним поездкам. Кроме того, специалисты позаботились и о шумоизоляции.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ. Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ. Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ. Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Экран «парит"и не бликует

В центре передней панели салона Hyundai Tucson находится «парящий» экран. Экран не бликует, с него удобно читать информацию.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Едет хорошо , много денег не просит

Еще один несомненный плюс Hyundai Tucson— разнообразный выбор дисков — 17,18 и 19 дюймов. Дизельный двигатель оснастили 8- ступенчатой автоматической коробкой. Эксперты отмечают хорошую динамику и оптимальный расход топлива. Также более остро настроено рулевое управление, кроссовер Hyundai уверенно чувствует себя на любой дороге.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ. Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Несмотря на многочленные изменения во внешнем облике, приятные улучшения в интерьере и технических параметрах, стоимость кроссовера Hyundai Tucson приятно удивит. Несомненный плюс этого автомобиля — богатое оснащение и приемлемая цена от 1299000 р. (с учетом скидки*).

В период с 1 июня до 31 июля действуют горячие скидки по программам обмена вашего автомобиля на новый Hyundai, а также специальные скидки до 300 000р.

Hyundai Tucson. Фото: архив Автоцентра АНТ.

Подробности об организаторе акции, сроках и условиях можно узнать на сайте дилера по телефону (3852) 29−00−20 или пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ по адресу г. Барнаул, Павловский тр.251Д

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−20 Сайт: www.hyundai-ant22.ru