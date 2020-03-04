Почему нужно быстро провести ремонт турбины в автомобиле?

Каждый автовладелец должен помнить о том, что регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт машины исключит серьезные повреждения дорогостоящих механизмов. Особое внимание нужно уделить турбинному компрессору, который отвечает за нагнетание воздуха в мотор. При неисправности турбины расходуется большее количество топлива, что влечет дополнительные затраты со стороны водителя. Если появились первые признаки поломки, например, исчезновение тяги двигателя при снижении оборотов, то нужно записаться на диагностику.