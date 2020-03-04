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Автоновости
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Почему нужно быстро провести ремонт турбины в автомобиле?

Каждый автовладелец должен помнить о том, что регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт машины исключит серьезные повреждения дорогостоящих механизмов. Особое внимание нужно уделить турбинному компрессору, который отвечает за нагнетание воздуха в мотор. При неисправности турбины расходуется большее количество топлива, что влечет дополнительные затраты со стороны водителя. Если появились первые признаки поломки, например, исчезновение тяги двигателя при снижении оборотов, то нужно записаться на диагностику.

Почему нужно быстро провести ремонт турбины в автомобиле?
Почему нужно быстро провести ремонт турбины в автомобиле?
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Профессионально выполненный ремонт турбины позволит восстановить эксплуатационные характеристики агрегата без необходимости полной замены. Исправный компрессор — возможность на практике оценить ряд преимуществ:

  • повышение предельной мощности мотора;
  • увеличение показателя производительности двигателя;
  • сокращение расходов на эксплуатацию машины посредством уменьшения расхода топлива;
  • повышение предельной скорости и маневренности транспортного средства;
  • уменьшение выбросов продуктов сгорания топлива (повышение экологической чистоты двигателя).

Что указывает на неисправности турбинного компрессора?

Компрессор — это надежный агрегат, который отличается внушительным запасом хода. Но в процессе эксплуатации автомобиля отдельные комплектующие узла могут изнашиваться и ломаться. Не стоит медлить с диагностикой и ремонтом, так как неисправности турбины негативно отражаются на техническом состоянии других узлов.

О неполадках агрегата свидетельствуют следующие признаки:

  • чрезмерный расход топлива;
  • при работе авто не получается разогнать установку до 2 тысяч оборотов в минуту;
  • протекание масла;
  • появление обильного количества черных газов на выхлопе;
  • возникновение посторонних звуков при работе двигателя.

При обращении в сервисный центр мастера полностью разберут турбину, чтобы осмотреть все комплектующие, установить точную причину поломки. После разборки проводится замена сломанных или изношенных элементов. Это позволит восстановить работоспособность узла без необходимости его полной замены, что существенно сэкономит деньги автовладельца. При качественном ремонте восстановленный механизм прослужит без серьезных поломок долгое время.

По материалам сайта http://voltag-remont-turbiny.ru/.

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