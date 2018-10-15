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Почему в Барнауле стали устанавливать маленькие дорожные знаки

На некоторых улицах Барнаула появились дорожные знаки, которые меньше привычных в 2−3 раза. Это связано с требованиями нового ГОСТа, объяснила altapress.ru гендиректор компании «Дорожные знаки Алтая» Евгения Гущина.

Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле
Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле
Altapress.ru

Гущина рассказала, что с 2018 года в России действует новый ГОСТ, который в том числе изменил требования к дорожным знакам. Он предусматривает шесть размеров: 400, 500, 600, 700, 900 и 1200 мм. В документе прописано, на какие улицы следует устанавливать каждый из видов знаков. Чем меньше интенсивность движения и число полос — тем меньше знак.

Нововведение должно избавить города от нагромождения знаков. Это позволит избежать ситуаций, когда в одном месте стоит сразу несколько больших знаков, которые закрывают друг друга и при этом портят вид городских улиц.

Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле
Миниатюрные дорожные знаки в Барнауле
Altapress.ru

Евгения Гущина сообщила, что первые знаки по новому ГОСТу в Барнауле установили в мае. Относительно массово их стали менять осенью. Например, уменьшенные знаки появились на перекрестке улицы Короленко и переулка Радищева.

Также новый ГОСТ установил требования к материалам. Например, если раньше изготовить знак можно было из любого металла, то теперь только из оцинкованного. Это должно продлить срок службы знака.

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