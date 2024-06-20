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Автоновости

Почему в России не хотят пускать пенсионеров за руль

В РФ предложили установить возрастной порог в 70 лет для водителей. Идея принадлежит участникам движения «Ветераны России». Подробнее об идее ограничения срока вождения — в материале altapress.ru.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0

Идея ограничения

Общественники отмечают, что с возрастом у людей часто ухудшаются слух и зрение, а также замедляется реакция. Это может создавать опасность для других водителей на автодорогах.

Они предложили ввести внеочередные медкомиссии для водителей в возрасте. Но даже если пенсионер успешно пройдет комиссию, ему выдадут права не на 10 лет, а меньше.

До какого возраста водят автомобили в России

За руль в РФ пускают с 18 лет при наличии водительских прав. Верхней планки в законодательстве не предусмотрено.

Однако ее предлагают ввести уже не первый раз. В 2023 году депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предлагал строже следить за водителями старше 75 лет.

Что сказали в Минздраве

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что предложение «не выглядит проработанным».

По его словам, возраст не влияет на способность безопасно водить. Насколько состояние здоровья позволяет водителю управлять автомобилем, оценивает медкомиссия. Для этого у нее есть четкий регламент.

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