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В центре Барнаула бросили недоделанными участки дорог

Весной барнаульцы обнаружили улицу Короленко в неприглядном состоянии: осенью на ней срезали асфальт, а новый не положили. Также у горожан возникли вопросы к ямам на у площади Свободы. В мэрии altapress.ru рассказали, почему так получилось и когда устранят проблемы.

Состояние дороги на ул. Короленко. Апрель 2019 года.
Состояние дороги на ул. Короленко. Апрель 2019 года.
Игорь Янцен.

Что произошло на Короленко?

В 2018 году подрядчик — «Барнаульское ДСУ № 4» — убрал асфальт на ул. Короленко между проспектами Социалистическим и Красноармейским. Ремонт до конца дорожно-строительного сезона не завершили. Сейчас на участке нет твердого покрытия. Весной мягкий грунт разбили автомобили, образовались ухабы и ямы.

Дорожное строительство на Короленко остановили потому, что потребовалось ремонтировать водопровод. 17 сентября 2018 года комитет по энергоресурсам и газификации заключил муниципальный контракт, по которому работы в течение месяца должна была выполнить фирма «Теплогазводстрой». Компания подвела: к ремонту даже не приступила, и чиновники разорвали с ней договор, следует из ответа пресс-центра администрации Барнаула.

До 1 июня коммуникации должен переложить «Барнаульский водоканал». После этого объект передадут комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — восстанавливать дорожное полотно. Когда это сделают, в администрации не уточнили.

Куда делись деньги на ремонт

Участник сообщества «Шпиль» Игорь Янцен проанализировал госконтракт, по которому ремонтировали в том числе и улицу Короленко, и выяснил: подрядчик получил всю сумму за объект, как будто ремонт завершен. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок, ссылается активист в своем телеграм-канале.

Директор «Барнаульского ДСУ № 4» Николай Данилин опроверг altapress.ru эту информацию и заявил, что контракт был расторгнут, денег за укладку асфальта компания не получала. Источник в администрации Барнаула также заверил, что денег за невыполненные работы подрядчику не перечисляли.

Что с ямами на Ползунова

В 2018 году почти на всем на проспекте Социалистическом обновили асфальт, в том числе на площади Свободы. От нее на большей части ул. Ползунова до проспекта Ленина также положили новое покрытие. Но примыкающий к площади участок улицы у дома № 31 так и остался разбитым.

Состояние дорогу на ул. Ползунова.
Состояние дорогу на ул. Ползунова.
Игорь Янцен
Состояние дорогу на ул. Ползунова.
Состояние дорогу на ул. Ползунова.
Игорь Янцен
Состояние дорогу на ул. Ползунова.
Состояние дорогу на ул. Ползунова.
Игорь Янцен

Как объяснили в мэрии, на ул. Ползунова меняли ливневую канализацию. 21 сентября работы пришлось остановить «в связи с определением границ территории объекта культурного наследия». Речь идет о захоронениях, которые обнаружили во время раскопок.

Монтировать участок ливневого коллектора продолжат в 2019 году. В течение сезона планируют также восстановить дорогу.

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