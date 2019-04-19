В центре Барнаула бросили недоделанными участки дорог

Весной барнаульцы обнаружили улицу Короленко в неприглядном состоянии: осенью на ней срезали асфальт, а новый не положили. Также у горожан возникли вопросы к ямам на у площади Свободы. В мэрии altapress.ru рассказали, почему так получилось и когда устранят проблемы.

Что произошло на Короленко?

В 2018 году подрядчик — «Барнаульское ДСУ № 4» — убрал асфальт на ул. Короленко между проспектами Социалистическим и Красноармейским. Ремонт до конца дорожно-строительного сезона не завершили. Сейчас на участке нет твердого покрытия. Весной мягкий грунт разбили автомобили, образовались ухабы и ямы.

Дорожное строительство на Короленко остановили потому, что потребовалось ремонтировать водопровод. 17 сентября 2018 года комитет по энергоресурсам и газификации заключил муниципальный контракт, по которому работы в течение месяца должна была выполнить фирма «Теплогазводстрой». Компания подвела: к ремонту даже не приступила, и чиновники разорвали с ней договор, следует из ответа пресс-центра администрации Барнаула.

До 1 июня коммуникации должен переложить «Барнаульский водоканал». После этого объект передадут комитету по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи — восстанавливать дорожное полотно. Когда это сделают, в администрации не уточнили.

Куда делись деньги на ремонт

Участник сообщества «Шпиль» Игорь Янцен проанализировал госконтракт, по которому ремонтировали в том числе и улицу Короленко, и выяснил: подрядчик получил всю сумму за объект, как будто ремонт завершен. Об этом свидетельствуют документы на сайте госзакупок, ссылается активист в своем телеграм-канале.

Директор «Барнаульского ДСУ № 4» Николай Данилин опроверг altapress.ru эту информацию и заявил, что контракт был расторгнут, денег за укладку асфальта компания не получала. Источник в администрации Барнаула также заверил, что денег за невыполненные работы подрядчику не перечисляли.

Что с ямами на Ползунова

В 2018 году почти на всем на проспекте Социалистическом обновили асфальт, в том числе на площади Свободы. От нее на большей части ул. Ползунова до проспекта Ленина также положили новое покрытие. Но примыкающий к площади участок улицы у дома № 31 так и остался разбитым.

Состояние дорогу на ул. Ползунова. Игорь Янцен Состояние дорогу на ул. Ползунова. Игорь Янцен Состояние дорогу на ул. Ползунова. Игорь Янцен

Как объяснили в мэрии, на ул. Ползунова меняли ливневую канализацию. 21 сентября работы пришлось остановить «в связи с определением границ территории объекта культурного наследия». Речь идет о захоронениях, которые обнаружили во время раскопок.

Монтировать участок ливневого коллектора продолжат в 2019 году. В течение сезона планируют также восстановить дорогу.