Семейное дело или «бизнес в движении»

«Раньше у нас было две автошколы, которые мы решили объединить под одним брендом», — рассказывает Антон. Он гордится тем, что его учебные заведения — пожалуй единственные в Барнауле оборудованы современными компьютерами с лицензионной сетевой версией обучающей программы ГИБДД.

Барнаулец Антон Кислицын уже 10 лет ведет успешный бизнес — он владеет сетью автошкол Elite&VIP. Это семейное дело — жена Антона руководит частью учебных заведений. Весь их автопарк составляют автомобили марки Hyundai, да и сами супруги катаются на разных поколениях Santa Fe. Антон рассказал altapress.ru, почему эти машины идеально подходят для его бизнеса и почему он покупает их в автоцентре АНТ.

Антон Кислицын,

владелец автошкол Elite&VIP:

Мы были одной из первых автошкол, которая открыла обучение на новых иномарках. Наш выбор тогда пал на Hyundai Getz. Затем постепенно стали переходить на Hyundai Solaris. Сейчас наш автопарк насчитывает 40 автомобилей — и это исключительно Hyundai.

Elite&VIP владеет 38-ю Hyundai Solaris и двумя Hyundai ix35. Осенью 2019 автошкола планирует закупить новые Hyundai Creta.

Антон Кислицын:

Мы регулярно обновляем автопарк, идем в ногу со временем. Сам я учился на «Жигулях» и «Волге». Это, конечно, эксклюзивные автомобили, но я считаю, что учиться надо с комфортом на тех машинах, которые впоследствии захочешь приобрести.

Автошкола готовит к открытию 11-й филиал автошколы на Власихинской, а в следующем году построят еще один.

Источник: Автоцентр АНТ.

Идеальная машина

Марка Hyundai, по словам Кислицына, пользуется в РФ бешеной популярностью. И не зря: это экономичная и как в расходе топлива, так и в ремонте машина. Более того: она долгое время вообще не требует больших вложений.

Антон Кислицын:

Наш первый Solaris уже прошел около 250 тыс. км. И я не помню, чтобы мы его основательно ремонтировали. Стандартно меняли расходники, подвеску, гидроусилитель — потому что эксплуатация большая. Даже двигатель не капиталили.

Кислицыны не планируют добавлять в свой автопарк другие марки. Не только из-за того, что им самим нравится Hyundai, но и исходя из пользы для учеников автошколы.

Антон Кислицын:

Если машина, на которой учился человек, какой-то причине вышла из строя, мы легко предоставим ему такую же. А если в автошколе слишком большое разнообразие марок, курсанта придется пересаживать на другое авто, а это уже не очень удобно.

На порядок выше

В 2011 году Антон Кислицын приобрел дорестайлинговый Hyundai Santa Fe. В 2015 такое же авто он купил супруге, а осенью 2018 года поменял свою машину на обновленную Santa Fe.

Источник: Автоцентр АНТ.

Антон Кислицын:

Такое ощущение, что это совсем другой автомобиль. И по дизайну, и по сути он на порядок выше. Прогресс заметен сразу, это реально классное современное авто. Динамика, внутренняя отделка, мощность двигателя, коробка — все стало намного интереснее. Супруга теперь тоже хочет поменять свое авто.

Главное, что Кислицыным нравится в Hyundai — невысокая стоимость ТО и оптимальный расход бензина.

Антон Кислицын:

Рано или поздно нужно проходить плановое обслуживание. 7−8 тысяч нужно потратить на первое ТО, 10−12 на второе. Это очень немного по сравнению со многими другими популярными марками.

Сотрудничество с АНТ

Почти весь автопарк Elite&VIP купили в автоцентре АНТ — только два автомобиля взяли «с рук», потому что они на тот момент больше не выпускались. Обслуживание в АНТ, по словам Антона Кислицына, высшего уровня.

Антон Кислицын:

У меня там много знакомых, со многими я познакомился в процессе работы. Там все отличные ребята, тепло и по-дружески относятся. Принимают машину по звонку, порой отдают назад без оплаты, если срочно нужно, я потом приезжаю и все оплачиваю.

Автошкола Elite&VIP сотрудничает с автоцентром АНТ: все курсанты после обучения получают сертификат на покупку нового автомобиля на сумму 30 тысяч рублей. Покупать рекомендуют, конечно же, Hyundai.

Антон Кислицын:

Пока что у Hyundai нет конкурентов в соотношении цена/качество. Комфорт, динамика, управляемость, качество отделки, современность, вместительность, отличный климат-контроль — то, что меня привлекает в автомобилях этой марки.

У нас сейчас динамичная жизнь, мы много времени проводим в автомобиле. Поэтому комфорт для нас очень важен.

С какими скидками можно купить Hyundai SANTA FE сейчас

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai в Барнауле — объявил акцию с масштабными скидками на популярные кроссоверы Santa Fe и Tucson во всех цветах и комплектациях.

С 27 мая по 27 июня будут действовать горячие скидки по программам обмена вашего автомобиля на новый Hyundai SANTA FE, а также специальные скидки до 300 000 руб. при покупке в кредит или за наличный расчет.

Источник: Автоцентр АНТ.

Подробности об организаторе акции, сроках и условиях можно узнать на сайте дилера по телефону (3852) 29−00−20 или пройти тест-драйв в Автоцентре АНТ по адресу г. Барнаул, Павловский тракт, 251Д

Следите за выходом в ленте новостей altapress.ru следующих интервью, в котором расскажем о интересных жителях нашего края и их отношении к автомобилям марки Hyundai.