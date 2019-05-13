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13 мая 4°C

«Не наигрался»: житель Новоалтайска регулярно ездит на работу на 70-летнем БТРе

Житель Новоалтайска Валерий Бабайлов ездит по Алтайскому краю и даже за его пределы на военном бронеавтомобиле БТР-40 1949 года выпуска. Он рассказал altapress.ru, как терпит расход в 50−60 литров и почему его не штрафуют гаишники.

БТР-40 Валерия Бабайлова.
БТР-40 Валерия Бабайлова.
ретро-клуб "Колеса истории"

Откуда у Валерия бронеавтомобиль?

В 2012 году товарищ Бабайлова случайно увидел в Кемеровской области этот БТР. От машины, по сути, оставался один кузов, да и то владелец постепенно распиливал его по частям и сдавал на металл.

Товарищ знал, что Валерия это заинтересует: Бабайлов к тому времени восстановил полноприводную «Победу» и грузовик ГАЗ-63. Знакомый не ошибся — Валерий тут же выехал в соседний регион и выкупил то, что осталось от БТР-40.

Следующие 5 лет Валерий потратил, чтобы восстановить бронеавтомобиль. На руку сыграло то, что БТР-40 создан на базе ГАЗ-63 — то есть основа у него уже была. Найти оригинальные запчасти помогали энтузиасты со всей страны, а мотор отыскали в Белоруссии. Двигатель тоже ГАЗовский, но форсированный.

Сейчас новоалтайский БТР-40 на 98% оригинален, по оценке его владельца. Таких машин в России остались единицы, говорит он. Точную историю своего бронетранспортера он не знает, но предполагает, что тот мог участвовать в подавлении восстаний в Венгрии или Чехословакии — следы от пуль указывают на то, что экземпляр прошел проверку боем.

БТР-40 Валерия Бабайлова.
БТР-40 Валерия Бабайлова.
Валерий Бабайлов.

Легко ли ездить на бронетранспортере?

Валерий без проблем ездит на своем БТР-40 по дорогам общего пользования.

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Автоновости

По документам он проходит как просто бронированный автомобиль (наряду с машинами инкассации), поэтому Бабайлов без проблем поставил его на учет в ГИБДД. Полис ОСАГО, с боем, но тоже приобрел.

Бабайлов работает водителем пожарного автомобиля по графику трое на трое суток, и на дежурство всегда ездит на БТР. Его путь занимает около 7 км. Бывает выбирается на нем и дальше — по делам в Барнаул. Или сильно дальше — в Чемал и Новосибирск.

Каждый попадающийся на пути сотрудник ГИБДД останавливает БТР. Заканчивается только расспросами — ни одного штрафа на бронемашине Валерий еще не получал — сказывается 40 летний опыт вождения.

Валерий Бабайлов,
владелец БТР-40:

Я езжу очень осторожно. Другие водители уступают, помогают — видят, что у меня не лучшая обзорность. Но я к ней привык буквально за неделю. И все равно не надеюсь на других, только на себя.

Кроме обзорности владелец БТР называет еще два минуса: расход топлива в 50−60 литров бензина на 100 км (в 5−8 раз больше, чем у легковых машин) и то, что летом приходится ездить с печкой, чтобы двигатель не перегревался.

БТР-40 Валерия Бабайлова.
БТР-40 Валерия Бабайлова.
Валерий Бабайлов.

Валерий Бабайлов,
владелец БТР-40:

Почему готов все это терпеть? Когда маленькому мальчику дарят машинку на радиоуправлении, он готов играть с ней постоянно: дома, на улице, в гостях и т. д. Так же и у меня. Я еще не наигрался. Хотя со временем, конечно, буду реже ездить.

Где можно увидеть БТР-40 Валерия Бабайлова?

Порой люди случайно встречают бронемашину из Новоалтайска и выкладывают в соцсети фотографии. Гарантированно посмотреть на единственный в Алтайском крае БТР-40 можно будет в Барнауле на День пограничника (27 и 28 мая), на День десантника (2 августа) и на Дне города.

Что известно про БТР-40?

  • Серийно БТР-40 производился на ГАЗе с 1950 по 1960 годы. Валерий Бабайлов предполагает, что ему достался предсерийный экземпляр;
  • Экипаж машины насчитывал 8 человек;
  • Вес — 5,3 тонны;
  • Мощность — 78 л.с.;
  • Максимальная скорость — 78 км/ч;
  • Снят с вооружения в 1993 году.
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