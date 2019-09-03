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Автоновости

Почти 2 млн бюджетных рублей потратят на поиск выбоин в барнаульских дорогах

Дорожный комитет администрации Барнаула объявил тендер на проверку ровности городских дорог. Работы предлагают выполнить за 1,9 млн рублей из городской казны.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Всего подрядчик должен будет посмотреть 376,2 км дорог и выявить неровности. Результатом проверки должны стать данные о дорогах, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

«Продольную ровность проезжей части определяют инструментально при однократном проезде передвижной дорожной лаборатории», — сказано в техзадании. На многополосных дорогах и улицах ровность будут оценивать по наиболее поврежденной полосе движения.

Повреждения (выбоины, колейность, продольные волны, разрушенный слой покрытия, неровности от некачественного ремонта, в том числе, возле люков колодцев) снимают на видео или фото.

По данным на декабрь 2018 года, в Барнауле 57,6% дорог находятся в нормативном состоянии.

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