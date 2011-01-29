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Автоновости

Почти 20 трасс в Алтайском крае закрыли из-за очередного удара стихии

Минтранс Алтайского края обновил список дорог, которые закрыты для движения из-за непогоды.

Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
Перекрытие дорог, метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Движение для всех видов транспорта ограничено на следующих трассах:

  • Алексеевка — Березовка — Солонешное, с 0 км по 63 км;
  • Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, с 0 км по 113 км;
  • Быстрянка — Красногорское, с 0 км по 25,5 км;
  • Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка, с 0 км по 61, 7 км;
  • Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, с 2 км по 82 км;
  • Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара), от с. Новомихайловка до Павловска;
  • Р-256 «Чуйский тракт», на участке от с. Троицкое до Бийска;
  • Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, от с. Быканов Мост до с. Солонешное;
  • Бийск — Белокуриха;
  • Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное;
  • Алейск — Чарышское;
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, на участках от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области;
  • Батурово — Киприно — Юдиха;
  • Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка и от с. Нижняя Суетка до Славгорода;
  • Мельниковка — Александровка;
  • Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава;
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Усть — Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;
  • Топчиха — Парфеново — Песчаное и Подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

На дорогах Р-256 «Чуйский тракт», на участке от Барнаула до с. Троицкое, и на Троицк — Целинное, с 5 км по 71 км, проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей.

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