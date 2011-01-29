Почти 20 трасс в Алтайском крае закрыли из-за очередного удара стихии

Движение для всех видов транспорта ограничено на следующих трассах:
- Алексеевка — Березовка — Солонешное, с 0 км по 63 км;
- Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай, с 0 км по 113 км;
- Быстрянка — Красногорское, с 0 км по 25,5 км;
- Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка, с 0 км по 61, 7 км;
- Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа, с 2 км по 82 км;
- Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан (в сторону Павлодара), от с. Новомихайловка до Павловска;
- Р-256 «Чуйский тракт», на участке от с. Троицкое до Бийска;
- Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай, от с. Быканов Мост до с. Солонешное;
- Бийск — Белокуриха;
- Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области, от Бийска до с. Целинное;
- Алейск — Чарышское;
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, на участках от Змеиногорска до Рубцовска, от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области;
- Батурово — Киприно — Юдиха;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с. Баево — до с. Верх-Суетка и от с. Нижняя Суетка до Славгорода;
- Мельниковка — Александровка;
- Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава;
- Алейск — Петропавловское — Смоленское, от Алейска до с. Усть — Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;
- Топчиха — Парфеново — Песчаное и Подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.
На дорогах Р-256 «Чуйский тракт», на участке от Барнаула до с. Троицкое, и на Троицк — Целинное, с 5 км по 71 км, проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей.