Почти 20 трасс в Алтайском крае закрыли из-за очередного удара стихии

Движение для всех видов транспорта ограничено на следующих трассах:

Алексеевка — Березовка — Солонешное , с 0 км по 63 км;

с 0 км по 63 км; Бийск — Карабинка — граница Республики Алтай , с 0 км по 113 км;

с 0 км по 113 км; Быстрянка — Красногорское , с 0 км по 25,5 км;

с 0 км по 25,5 км; Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка , с 0 км по 61 , 7 км;

с 0 км по 61 7 км; Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа , с 2 км по 82 км;

с 2 км по 82 км; Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан ( в сторону Павлодара), от с. Новомихайловка до Павловска;

в сторону Павлодара), от с. Новомихайловка до Павловска; Р-256 «Чуйский тракт», на участке от с. Троицкое до Бийска;

Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай , от с. Быканов Мост до с. Солонешное;

от с. Быканов Мост до с. Солонешное; Бийск — Белокуриха;

Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области , от Бийска до с. Целинное;

от Бийска до с. Целинное; Алейск — Чарышское;

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области , на участках от Змеиногорска до Рубцовска , от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области;

на участках от Змеиногорска до Рубцовска от Рубцовска до с. Новоегорьевское и от Славгорода до границы Новосибирской области; Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород , от с. Баево — до с. Верх-Суетка и от с. Нижняя Суетка до Славгорода;

от с. Баево — до с. Верх-Суетка и от с. Нижняя Суетка до Славгорода; Мельниковка — Александровка;

Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава;

Алейск — Петропавловское — Смоленское , от Алейска до с. Усть — Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское;

от Алейска до с. Усть — Пристань и от с. Петропавловское до с. Смоленское; Топчиха — Парфеново — Песчаное и Подъезд к пос. Комариха в Топчихинском районе.

На дорогах Р-256 «Чуйский тракт», на участке от Барнаула до с. Троицкое, и на Троицк — Целинное, с 5 км по 71 км, проезд закрыт для автобусов и грузовых автомобилей.