Под Барнаулом дорогу перегородил попавший в ДТП бензовоз

25 декабря в непогоду на подъезде к Барнаулу произошло серьезное ДТП, в которое попали бензовоз и «легковушка».

Под Барнаулом в ДТП попал бензовоз.

Как передают очевидцы, авария произошла около 14.30 на трассе, ведущей к Старому мосту.

Судя по всему, бензовоз выворачивал со стороны Новоалтайска, когда под него залетела «легковушка». Пострадавших не оказалось. Дорожное движение было затруднено в обоих направлениях.

Отметим, что на дорогах Алтайского края сохраняется напряженная ситуация. Так, 25 декабря на трассе между Поспелихой и Шипуново произошло массовое ДТП, в котором столкнулись сразу 15 автомобилей.

А на трассе около Рубцовска десятки грузовиков застряли в снежном плену.