Под Барнаулом два авто улетели в кювет

Авария случилась на перекрестке ул. Центральной и трассы на Бобровку. Столкнулись ВАЗ 2109 и «Газель».
ДТП в «Фирсовой Слободе».
«Инцидент Барнаул»
О пострадавших не сообщается.
29 ноября в коттеджном поселке «Фирсова Слобода-2» в Первомайском районе произошло ДТП. Автомобили улетели в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул».
Авария случилась на перекрестке ул. Центральной и трассы на Бобровку. Столкнулись ВАЗ 2109 и «Газель».
О пострадавших не сообщается.
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