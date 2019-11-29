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Под Барнаулом два авто улетели в кювет

29 ноября в коттеджном поселке «Фирсова Слобода-2» в Первомайском районе произошло ДТП. Автомобили улетели в кювет, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП в "Фирсовой Слободе".
ДТП в "Фирсовой Слободе".
"Инцидент Барнаул"

Авария случилась на перекрестке ул. Центральной и трассы на Бобровку. Столкнулись ВАЗ 2109 и «Газель».

ДТП в &quot;Фирсовой Слободе&quot;.
ДТП в «Фирсовой Слободе».
«Инцидент Барнаул»

О пострадавших не сообщается.

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