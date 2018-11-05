Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости
276

Под Бийском жестко столкнулись два автомобиля

Вечером, 4 ноября, на дороге под Бийском столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, в ДТП пострадала девушка, сообщает «Аварком Бийск».

ДТП по Бийском, 4 ноября.
ДТП по Бийском, 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp

Сообщается, что ВАЗ 2110 и ВАЗ 2107 ехали во встречном направлении. «Десятку» закрутило, после этого автомобиль столкнулся с «семеркой», в которой пострадала девушка. Подробности не сообщаются.

В ДТП у ВАЗ 2110 смяло заднюю часть.

ДТП по Бийском, 4 ноября.
ДТП по Бийском, 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП по Бийском, 4 ноября.
ДТП по Бийском, 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp
ДТП по Бийском, 4 ноября.
ДТП по Бийском, 4 ноября.
vk.com/avarcomdtp

Ранее altapress.ru писал, что под Славгородом в результате ДТП автомобиль разорвало на части. Полицейские задержали сбежавшего с места аварии водителя.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка