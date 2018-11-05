Под Бийском жестко столкнулись два автомобиля

Вечером, 4 ноября, на дороге под Бийском столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, в ДТП пострадала девушка, сообщает «Аварком Бийск».

Сообщается, что ВАЗ 2110 и ВАЗ 2107 ехали во встречном направлении. «Десятку» закрутило, после этого автомобиль столкнулся с «семеркой», в которой пострадала девушка. Подробности не сообщаются.

В ДТП у ВАЗ 2110 смяло заднюю часть.

ДТП по Бийском , 4 ноября. vk.com/avarcomdtp ДТП по Бийском , 4 ноября. vk.com/avarcomdtp ДТП по Бийском , 4 ноября. vk.com/avarcomdtp

Ранее altapress.ru писал, что под Славгородом в результате ДТП автомобиль разорвало на части. Полицейские задержали сбежавшего с места аварии водителя.