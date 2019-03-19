Под Новосибирском машина с экскриментами протаранила грузовик и Toyota Corolla

Авария произошла в селе Ярково. Из-за столкновения все три машины выкатились на обочину.
У ГАЗели оказалась вдавлена кабина со стороны водителя, оторваны бампер, решётка радиатора и замят капот, а Тойота лишилась передней части.
19 марта в Новосибирской области ассенизаторская машина попала в ДТП с грузовой «ГАЗелью» и седан Toyota Corolla. По данным очевидцев в сообществе АСТ-54, ЗИЛ, перевозивший нечистоты, буквально снес два других автомобиля.
Авария произошла в селе Ярково. Из-за столкновения все три машины выкатились на обочину.
У ГАЗели оказалась вдавлена кабина со стороны водителя, оторваны бампер, решётка радиатора и замят капот, а Тойота лишилась передней части.
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