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Автоновости

Под Новосибирском машина с экскриментами протаранила грузовик и Toyota Corolla

19 марта в Новосибирской области ассенизаторская машина попала в ДТП с грузовой «ГАЗелью» и седан Toyota Corolla. По данным очевидцев в сообществе АСТ-54, ЗИЛ, перевозивший нечистоты, буквально снес два других автомобиля.

В Новосибирской области ассенизаторская машина врезалась в грузовик и седан. 19 марта 2019 года.
В Новосибирской области ассенизаторская машина врезалась в грузовик и седан. 19 марта 2019 года.
vk.com/act54

Авария произошла в селе Ярково. Из-за столкновения все три машины выкатились на обочину.

У ГАЗели оказалась вдавлена кабина со стороны водителя, оторваны бампер, решётка радиатора и замят капот, а Тойота лишилась передней части.

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