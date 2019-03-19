Под Новосибирском машина с экскриментами протаранила грузовик и Toyota Corolla

19 марта в Новосибирской области ассенизаторская машина попала в ДТП с грузовой «ГАЗелью» и седан Toyota Corolla. По данным очевидцев в сообществе АСТ-54, ЗИЛ, перевозивший нечистоты, буквально снес два других автомобиля.