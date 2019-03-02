Под Новосибирском в массовой аварии перевернулся хэтчбек

2 марта на трассе Р-256 под Евсино произошло ДТП с участием хэтчбека, седана и внедорожника, передает АСТ-54. В ДТП один из автомобилей слетел с дороги и перевернулся на крышу.

ДТП на трассе Р-256 под Новосибирском у Евсино. 2 марта 2019 года.

Седану в этой аварии вырвало обшивку двери, вдавило багажник и переднюю часть, а у внедорожник разбита передняя часть, обломки от машин разбросало на несколько десятков метров. На трассе на месте аварии затруднено движение. О пострадавших не сообщается.

Тем временем на дорогах Алтайского края утром был сильный туман и гололед. Так в Рубцовске из-за этих сложных погодных условий разбилась машина, а на трассе А-322 в районе Поспелихи почти не видно пути, сообщают очевидцы в группе Barnaul22.