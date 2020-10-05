Подержанные автомобили в Алтайском крае снова подорожали

Кроме повышения цен, на вторичном рынке автомобилей увеличилось количество объявлений о продаже б/у машин. Аналитики отметили, что в нынешней нестабильной ситуации, 15-процентный рост — «значительный показатель».

Подержанные автомобили в первую неделю после публикации объявления разбирают быстрее. А вот машины, которые «провисели» на сайте более двух недель, находят покупателя намного медленнее.

— Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно изменил структуру рынка как новых, так и б/у автомобилей. Отложенный спрос после простоя во втором квартале наложился на дефицит машин у дилеров и падение курса рубля. Что вызвало скачок цен на вторичном рынке и «очереди за машиной» у официальных продавцов. Что будет в четвертом квартале прогнозировать сложно, но ждать стабилизации ситуации на рынке раньше следующего года не стоит.