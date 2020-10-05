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Автоновости

Подержанные автомобили в Алтайском крае снова подорожали

Аналитики автомобильного сайта drom.ru изучили более 4,5 млн объявлений и выяснили, что за последние три месяца автомобили на вторичном рынке страны подорожали на 10%. Средняя стоимость б/у автомобиля составила 543 тыс. рублей. В Алтайском крае цены выросли на 6%.

Авто.
Авто.
СС0

Кроме повышения цен, на вторичном рынке автомобилей увеличилось количество объявлений о продаже б/у машин. Аналитики отметили, что в нынешней нестабильной ситуации, 15-процентный рост — «значительный показатель».

Подержанные автомобили в первую неделю после публикации объявления разбирают быстрее. А вот машины, которые «провисели» на сайте более двух недель, находят покупателя намного медленнее.

Игорь Олейников,
аналитик сайта drom.ru:

— Кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно изменил структуру рынка как новых, так и б/у автомобилей. Отложенный спрос после простоя во втором квартале наложился на дефицит машин у дилеров и падение курса рубля. Что вызвало скачок цен на вторичном рынке и «очереди за машиной» у официальных продавцов. Что будет в четвертом квартале прогнозировать сложно, но ждать стабилизации ситуации на рынке раньше следующего года не стоит.

Еще одной тенденцией роста на вторичном рынке автомобилей стала активность дилеров. Количество объявлений по отношению ко второму кварталу 2020 года, который аналитики сайта окрестили «закрытым» из-за пандемии, выросло на 45%. Однако цены остались прежними.

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