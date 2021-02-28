Подробности массового ДТП в Барнауле с участие «Гелека» и уснувшего водителя

«После ДТП он пытался скрыться по тротуарам, подвергая граждан смертельной опасности. Загруженность дорог по проспекту Строителей помешало быстрому прибытию экипажа сотрудников ДПС и Росгвардии. По прибытию ДПС, нарушитель был задержан и помещен в патрульный автомобиль, где и уснул», — сообщил участник сообщества «Инцидент Барнаул» Константин.
Позже стало известно, что мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес» при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Hyundai.
ДТП оформлено с материальным ущербом. Также в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула уточнили, что водитель автомобиля «Мерседес» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.
В отношении него возбуждено административное делопроизводство, по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.