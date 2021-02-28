Подробности массового ДТП в Барнауле с участие «Гелека» и уснувшего водителя

26 февраля водитель «Мерседес Гелендваген» совершил три ДТП и пытался скрыться. По словам очевидца, мужчина мог находиться в состоянии опьянения. Отмечается, что ранее он уже был лишен права управления автомобилем.

«После ДТП он пытался скрыться по тротуарам, подвергая граждан смертельной опасности. Загруженность дорог по проспекту Строителей помешало быстрому прибытию экипажа сотрудников ДПС и Росгвардии. По прибытию ДПС, нарушитель был задержан и помещен в патрульный автомобиль, где и уснул», — сообщил участник сообщества «Инцидент Барнаул» Константин.

Позже стало известно, что мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес» при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

ДТП оформлено с материальным ущербом. Также в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула уточнили, что водитель автомобиля «Мерседес» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В отношении него возбуждено административное делопроизводство, по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.