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Автоновости

Подробности массового ДТП в Барнауле с участие «Гелека» и уснувшего водителя

26 февраля водитель «Мерседес Гелендваген» совершил три ДТП и пытался скрыться. По словам очевидца, мужчина мог находиться в состоянии опьянения. Отмечается, что ранее он уже был лишен права управления автомобилем.

Массовое ДТП на проспекте Строителей.
Массовое ДТП на проспекте Строителей.
https://vk.com/incident22

«После ДТП он пытался скрыться по тротуарам, подвергая граждан смертельной опасности. Загруженность дорог по проспекту Строителей помешало быстрому прибытию экипажа сотрудников ДПС и Росгвардии. По прибытию ДПС, нарушитель был задержан и помещен в патрульный автомобиль, где и уснул», — сообщил участник сообщества «Инцидент Барнаул» Константин.

Позже стало известно, что мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес» при возникновении опасности для движения не принял меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Hyundai.

ДТП оформлено с материальным ущербом. Также в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Барнаула уточнили, что водитель автомобиля «Мерседес» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

В отношении него возбуждено административное делопроизводство, по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

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