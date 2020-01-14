Подросток взял машину родственников и сбил 15-летнюю девушку на Алтае

В Республике Алтай вечером 13 января парень сбил юную односельчанку. Пострадавшую госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 19:00 часов в селе Кырлык Усть-Канского района. 15-летний местный житель ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21102, не справился с управлением и сбил девушку.

Односельчанка шла по краю проезжей части, в попутном направлении. Очевидцы доставили 15-летнюю пострадавшую в больницу. Девушку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Предварительно установлено, что машина принадлежит родственнику подростка, который сам передал ему автомобиль. По факту ДТП проводят расследование.