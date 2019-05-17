Подрядчик объяснил угрожающую жизни разметку в Барнауле

При повороте с проспекта Комсомольского на улицу Цеховую прерывистая разметка между двумя полосами неожиданно для водителей уходит в сторону. На это обратили внимание пользователи соцсетей. Представитель подрядчика рассказал, почему так получилось, и ответил на другие претензии к своей работе.

Что произошло на Комсомольском?

14 мая барнаулец Евгений Шаперин опубликовал в паблике «Барнаул22» запись с авторегистратора, как его машина поворачивает с Комсомольского на Цеховую. На ролике видно, что на проспекте две полосы для движения автомобилей в сторону Цеховой разделены прерывистой разметкой. На повороте линия неожиданно уходит к правому краю. Создается впечатление, что движущийся по крайней правой полосе автомобиль должен выехать с дороги на обочину.

Водителю нужно во время поворота сориентироваться, что разметка уводит его с дороги прямо в угол дома, перестроиться и при этом не столкнуться с машинами, движущимися по левой полосе. В сумерках это может быть особенно опасно.

Администрация паблика предупредила водителей и сообщила, что передала информацию в дорожный комитет Барнаула.

Разметку наносила компания «Транссвет». Представитель подрядчика рассказал altapress.ru, что рабочие прочертили линии в соответствии с новой схемой движения на перекрестке.

Дело в том, что раньше одностороннее движение по ул. Цеховой начиналось сразу после поворота с проспекта. Но по просьбе жителей расположенного у перекрестка многоэтажного дома начало одностороннего движения перенесли на несколько десятков метров. Получается, что при повороте с Комсомольского двухполосная дорога сужается до однополосной, а через 50 метров снова расширяется. Поэтому на участке нанесли именно такую, прерывистую разметку, объяснил собеседник.

Спустя несколько дней после публикации видео перед поворотом установили предупреждающий знак «Сужение дороги», отметил представитель «Транссвета».

Что подрядчик ответил на другие вопросы к работе?

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили, как подрядчик нанес разметку в Барнауле. На основе мониторинга они составили дефектную ведомость и намерены передать ее в дорожный комитет. Документ есть в распоряжении редакции. В нем зафиксированы 5 претензий к «Транссвету».

На приложенных к документу снимках видно, что на трех участках ул. Молодежная разметка нанесена неровно: в некоторых местах ось отклоняется от прямой линии. Также активисты обратили внимание на то, что на пешеходном переходе около ТРЦ Galaxy новую «зебру» нанесли, не убрав остатки старой, а на проспекте Комсомольском появилась стоп-линия неправильного размера.

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Представитель «Транссвета» ответил, что по ГОСТу допускается отклонение разметки от оси на 5 см. Он добавил, что компания нанесла новую линию на старую, которую делал предыдущий подрядчик.

Старую разметку на пешеходном переходе «Транссвет» уже ликвидировал. Нарушение размера стоп-линии представитель компании отрицает, потому что разметку наносят по трафарету.

Сколько разметки уже нанесли?

«Транссвет» по состоянию на 16 мая нанес на дороги Барнаула уже больше половины заложенного на сезон объема термопластика — материала, которые не стирается до полугода. Им нанесли разметку на проспектах Комсомольский, Красноармейский и Строителей, на улицах Молодежной, Юрина и Калинина, а также на Южном, Лесном и Змеиногорском трактах.

На менее загруженных улицах линии наносят краской, которая по ГОСТу не должна стираться 3 месяца. С краской темп ниже — выполнено около 10% объема. Дело в том, что заказчик работ — дорожный комитет администрации города — ждет, когда завершится весенний сезон ямочного ремонта.