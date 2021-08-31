Показал средний ряд. Как белый Lexus в Барнауле не уступил дорогу и стал «автоподставщиком»

В сети стало популярным видео под заголовком «Барнаульцы предупреждают об автоподставщиках». На нем запечатлено ДТП на перекрестке на пр. Калинина и ул. Кулагина. На сегодняшний день пост, размещенный в паблике Barnaul 22, набрал более 57 тыс. Подписчики предположили — случившееся смахивает на автоподставу, комментаторы же уверены, что налицо банальная невнимательность. С просьбой проанализировать случившееся altapress.ru обратился к экспертам.

Как стать популярным за один день

Кадры ДТП на непростом перекрестке на пр. Калинина и ул. Кулагина зафиксировал видеорегистратор, размещенный в автомобиле Nissan. Владелец машины двигался по ул. Кулагина на разрешающий сигнал светофора.

На перекрестке ему наперерез из среднего ряда выехал белый Lexus, буксировавший автомобиль. Он поворачивал с ул. Кулагина на пр. Калинина. Будучи на пересечении улиц, дорогой автомобиль, видимо, решил проскочить, и ринулся вперед. Тут-то ему в правый бок и ударил серый Nissan.

Скриншот видео с ДТП на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина. Barnaul 22.

Видео инцидента было опубликовано на странице известного барнаульского паблика. За сутки пост набрал более 46 тыс. просмотров. Комментаторы не дремали. Под постом стали копиться предположения, что могло привести к случившемуся. К слову, многие подписчики сообщества сошлись во мнении, что ДТП произошло из-за торопливости владельца автомобиля Lexus.

«Lexus его пропустить должен был. Там стабильно такая ерунда творится», — отметил один из подписчиков.

Мнение эксперта

ГИБДД , ДПС. 22.мвд.рф

С вопросом о том, что же произошло на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина, мы обратились в ГИБДД УМВД России по Барнаулу. Там уже успели ознакомиться с видео, но поспешных выводов пока не делают.

Очевидно одно — судя по кадрам записи, виновником аварии могут признать водителя белого автомобиля Lexus. Это он попытался проскочить перекресток, в то время как другой участник ДТП — владелец Nissan — ехал прямо на свой разрешающий сигнал светофора.

Lexus же поворачивал на «зеленый» с ул. Кулагина на пр. Калинина (перекресток не из числа стандартных — при. Ред.) и должен был, как и другие автомобили, ехавшие с ним в одном направлении, уступить. На кадрах хорошо видно, что все остальные машины благополучно остановились. Белоснежный «железный конь», наоборот, «притопил», за что и получил в правый бок от Nissan.

Светофор. Пешеходный переход. Анна Зайкова.

В ГИБДД напомнили, что при любом встречном разъезде уступает дорогу автомобиль, который поворачивает. В нашем случае это должен был сделать белый Lexus. Именно он должен был уступить дорогу автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении.

Кстати, премиальный автомобиль тащил на буксировочном тросе другую машину. Теоретически, он рисковал не только собой.

И еще один нюанс. Как пояснил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Геннадий Кузнецов, водитель Nissan, вероятнее всего, должен был руководствоваться пунктом 10.1 Правил дорожного движения.

ДТП на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина. Barnaul 22.

«При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства», — говорится в ПДД.

Пыталась ли серая иномарка тормозить, чтобы избежать столкновения, опираясь только на видео, сказать сложно. Для того, чтобы делать выводы, нужно видеть картину в целом.

Была ли автоподстава

О том, было ли ДТП автоподставой, уверенно говорить сложно. Хотя, эксперты барнаульского филиала страховой компании «Ресо-Гарантия» отметили, что автомобили марки Lexus — не самое лучшее средство для организации автоподстав. И в первую очередь с экономической точки зрения.

Машина. Водители. profitgate.ru.

«Чаще всего автоподставщики используют машины подешевле. Чем старше машина, тем дороже детали и восстановление. Если человек, условно говоря, приобрел автомобиль за 100 тыс. рублей, то после аварии страховая ему может выплатить 400 тыс. рублей. В этом и состоит выгода», — отметили в страховой компании.

В Барнауле они еще не встречали такие примеры.

Что же касается ДТП, в которое попали Lexus и Nissan, то если владельца последнего признают пострадавшим, страховая первого (при имеющемся полисе ОСАГО) впоследствии должна будет выплатить компенсацию за ремонт той компании, в которой застраховали серую иномарку.

Старый и новый полисы ОСАГО kolesa.ru

«У виновника при этом только ухудшится класс страхования и, соответственно, подорожает полис ОСАГО. К тому же, ремонтировать автомобиль он будет уже за свой счет», — пояснил эксперт.

И даже если виновная сторона будет иметь на руках КАСКО, то большой выгоды она тоже не получит. Наоборот, только потеряет, ведь автомобиль будет в списке «битых», и его уже нельзя будет дорого продать.

Колечко , кольцо…

Под постом с видео, на котором было зафиксировано ДТП, было довольно много комментариев о том, что некоторым водителям нужно научиться проезжать так называемое «кольцо» (круговой перекресток — прим. Ред.). Вероятно, из-за невнимательности ряд комментаторов решили, что именно на нем произошел инцидент.

«Дрифт» на Малаховском кольце. Скриншот видео Barnaul22.

По понятным причинам они не имеют отношения к данной ситуации. Водители «встретились» на обычном, а не круговом перекрестке.

Тем не менее, эксперт еще раз напомнил о правилах прохождения «колец». Во-первых, «заходить» на них можно с любой полосы, предварительно мигнув поворотником и подтвердив свои намерения.

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Во-вторых, при перестроении нужно всегда уступать дорогу транспорту, едущему по той полосе, куда водитель планирует перестроиться. При взаимном перестроении преимущество — у транспортного средства, находящегося справа. Кстати, из-за того, что водители часто об этом забывают и теряются, на «кольцах» так часто и происходят ДТП.

Во-третьих, выходить с «кольца» нужно только с крайнего правого ряда. И, опять же, не стоит забывать про поворотники.