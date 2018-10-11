В Барнауле пассажиры часами ждут автобус и бросаются под колеса, чтобы его остановить

Жители барнаульского поселка Борзовая заимка регулярно опаздывают на работу и учебу из-за того, что единственный доступный им автобус — № 2 — ходит редко и по утрам всегда переполненный. Чтобы остановить ПАЗик им порой приходится бросаться ему под колеса.

Транспортная проблема Борзовой заимки не решается на протяжении десятков лет, рассказывает местная жительница Галина Баева. Она и еще 2,5 тыс. барнаульцев живут в поселке, который расположен в лесу между Новосиликатным и Южным.

Единственный автобус — «двойка» — в часы пик приезжает в поселок битком набитый людьми. Чаще всего он даже не останавливается. Следующего приходится ждать 20−30 минут — и он тоже проходит мимо. Но даже если и останавливается, то втиснуться в него удается далеко не всем.

При этом ехать нужно многим. Большинству на работу, другим — в поликлинику на Южный или увезти в соседний поселок ребенка в детский сад. Также на остановках по утрам немало школьников — местная школа слабая, поэтому родители стараются отдать детей учиться в другие районы города.

Галина Баева,

местный житель:

Часто бывает, что уехать удается только на третьем-четвертом автобусе. А интервал между ними — 20−25 минут. Порой приходится стоять по полтора часа. Дети ловят попутки, чтобы не опоздать в школу. Мой сын однажды вынужден был даже выйти на дорогу перед автобусом, чтобы заставить водителя остановиться.

Автобус № 2 в Барнауле fotobus.msk.ru

Почему возникла проблема?

Проблема в том, что маршрут № 2 нужен еще и жителям Новосиликатного. Все остальные маршруты идут через Павловский тракт, и добираться на них до центра в час пик можно час-полтора. Поэтому «двойка», которая идет через лес и Гору для них отличная альтернатива, и автобусы по утрам заполняются под завязку. Мест для жителей Борзовой заимки не остается.

Галина Баева на протяжении последних десяти лет регулярно обращалась с этой проблемой в мэрию, к губернатору и в партию «Единая Россия». Но ситуация не меняется. Часто в ответ она слышала такие фразы как «Не разводите демагогию», «Купите машину» и «Звоните диспетчеру, разбирайтесь».

Как следует из ответа первого вице-мэра Барнаула Анатолия Воронкова, чиновники были недовольны перевозчиком Александром Барминым. Он обслуживал этот маршрут на ПАЗиках и регулярно выпускал меньше автобусов, чем следовало. В 2017 году контракт с ним расторгли и заключили договор с другим предпринимателем — Григорием Шуховцовым.

По контракту, он обязан выпускать на линию 15 автобусов вместимостью более 40 человек. Интервал не должен превышать 10 минут. Однако в реальности на линию выходит 9−12 машин, говорит Галина Баева — она регулярно мониторит ситуацию на сайте traffic22.ru. Например, по данным этого сервиса, в вечерний час пик 10 октября в городе было всего 11 «двоек».

Что говорят чиновники?

В комитете по дорожному хозяйству, транспорту, благоустройству и связи подтвердили, что жители Борзовой заимки массово жалуются на работу автобуса № 2. Чиновники объясняют проблему тем, что маршрут не интересен перевозчикам — он малорентабельный и не субсидируется.

«Воздействуем на Шуховцова, чтобы он не бросал маршрут», — рассказали altapress.ru в комитете. Там отметили, что Шуховцев старается для этого снижать издержки и поставил на маршрут автобусы Hyudai без кондуктора и с более низким чем у ПАЗов расходом топлива.

Автобус № 2 в Барнауле fotobus.msk.ru

Сергей Щукин,

зампредседателя транспортного комитета:

Когда сменился перевозчик, ситуация немного улучшилась. Но этого недостаточно. Те, для кого этот маршрут по сути создавался, не могут на нем уехать. Сократить до Борзовки мы его не можем: в межпиковое время там мало пассажиров, рейсы совсем не будут окупаться. Прошлой зимой чтобы повысить качество обслуживания населения мы добавили короткий утренний рейс с отправлением из поселка в 6:48.

Чиновник также сообщил, что в течение осени комитет проведет новый конкурс среди перевозчиков на этот маршрут.

Галина Баева говорит, что улучшений не заметила. Напротив, в Hyundai помещаются меньше людей, чем в ПАЗы. Рейс в 6:45 ситуацию не меняет — одной машины недостаточно. Кроме того, автобус идет в неудобное время: школьникам на занятия ехать еще рано, большинству взрослых — тоже.

Можно ли решить проблему маршрута?

Василий Попов,

эксперт по организации работы транспорта:

«Двойка» — самый протяженный маршрут в Барнауле. При этом от Кулагина до поселка Ильича пробег у него «холостой»: там мало пассажиров. Можно сократить маршрут до вокзала, и тогда перевозчику станет легче. А для жителей Восточного выделить несколько автобусов, которые будут доставлять их до ближайшего транспортного узла. Например, до того же вокзала.

Второй вариант, по мнению Попова — пустить маршрут не по Красноармейскому, а по проспекту Ленина. Тогда он будет более востребован жителями Восточного, потому что на Красноармейский они могут уехать и на трамвае.

Такими мерами можно сделать маршрут более рентабельным, и тогда перевозчики захотят на нем работать и станут соблюдать требуемый интервал, считает специалист.

Автобус № 2 в Барнауле fotobus.msk.ru

Как сейчас ходит автобус № 2?

Ул.Новосибирская — ул. Весенняя — ул. Радужная — ул. Ржевская — Лесной тракт — пос. Южный (пр.Дзержинского) — Южный тракт — Змеиногорский тракт — ул. Аванесова — пр. Красноармейский — пр. Строителей — пл. Октября — пр. Калинина — ул. Кулагина — Понтонный мост — пос. Ильича (ул.Остров Кораблик — ул. Красноярская).