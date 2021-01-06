Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 января -21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Автоновости

«Полет нормальный»: в Барнауле лихач врезался в островок безопасности и погнул знаки

Ночью 6 декабря на пустой дороге в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие. Из «пострадавших» только два дорожных знака.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

Сообщение о ДТП появилось в городском паблике «Инцидент Барнаул». Говорится, что авария случилась на Павловским трактом, перед поворот на проспект Строителей.

О пострадавших не сообщается. К их числу можно отнести только два дорожных знака, которые не выдержали мощи налетевшего на них автомобиля.

Автомобиль пролетел над островком безопасности.
Автомобиль пролетел над островком безопасности.
vk.com/incident22

Примечательно, что в комментариях лихача, оказавшегося за рулем авто, сравнили с космонавтом.

«Пролетаю над знаками. Связь отличная». «Ухожу на разворот полем и обратно по маршруту. Центр, как слышите?». «Слышу прекрасно, Ваша миссия на луне флаг американский сдернуть, почему тут болтаетесь?», — потроллили его подписчики.

5 января в Барнауле, На Южном тракте, произошло столкновение трех легковых автомобилей. У одной из машин оторвало колесо.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость