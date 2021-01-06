«Полет нормальный»: в Барнауле лихач врезался в островок безопасности и погнул знаки

Ночью 6 декабря на пустой дороге в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие. Из «пострадавших» только два дорожных знака.

Сообщение о ДТП появилось в городском паблике «Инцидент Барнаул». Говорится, что авария случилась на Павловским трактом, перед поворот на проспект Строителей.

О пострадавших не сообщается. К их числу можно отнести только два дорожных знака, которые не выдержали мощи налетевшего на них автомобиля.

Автомобиль пролетел над островком безопасности. vk.com/incident22

Примечательно, что в комментариях лихача, оказавшегося за рулем авто, сравнили с космонавтом.

«Пролетаю над знаками. Связь отличная». «Ухожу на разворот полем и обратно по маршруту. Центр, как слышите?». «Слышу прекрасно, Ваша миссия на луне флаг американский сдернуть, почему тут болтаетесь?», — потроллили его подписчики.

5 января в Барнауле, На Южном тракте, произошло столкновение трех легковых автомобилей. У одной из машин оторвало колесо.