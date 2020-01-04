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Автоновости

Водители теперь вправе предъявлять для проверки полис ОСАГО на смартфоне

Со 2 января по всей территории России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым страховой полис ОСАГО теперь можно предъявлять сотрудникам ГИБДД не только в бумажном виде, но и на электронном носителе. Например, на смартфоне.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Как пишет РИА «Новости», постановление правительства об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.

Специалисты отмечают, что такая возможность была введена еще в мае 2019 года, однако в ПДД поправки четко прописаны не были, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах между водителями и стражами порядка.

Эксперты при этом рекомендуют некоторое время возить с собой и бумажный вариант полиса. Дело в том, что доступ к информационной системе по каналам связи может идти со сбоями. Поэтому пока электронная система полностью не будет отлажена, лучше иметь запасной и самый надежный вариант наличия полиса.

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