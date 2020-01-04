Водители теперь вправе предъявлять для проверки полис ОСАГО на смартфоне

Со 2 января по всей территории России вступили в силу поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым страховой полис ОСАГО теперь можно предъявлять сотрудникам ГИБДД не только в бумажном виде, но и на электронном носителе. Например, на смартфоне.

Как пишет РИА «Новости», постановление правительства об этом опубликовано на официальном портале правовой информации. При этом полицейский сможет проверить факт заключения договора о страховании, запросив необходимую информацию в автоматизированной системе.

Специалисты отмечают, что такая возможность была введена еще в мае 2019 года, однако в ПДД поправки четко прописаны не были, что часто становилось причиной конфликтов на дорогах между водителями и стражами порядка.

Эксперты при этом рекомендуют некоторое время возить с собой и бумажный вариант полиса. Дело в том, что доступ к информационной системе по каналам связи может идти со сбоями. Поэтому пока электронная система полностью не будет отлажена, лучше иметь запасной и самый надежный вариант наличия полиса.