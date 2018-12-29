Алтайские полицейские помогли 12 юным спортсменам, автобус которых сломался на трассе в мороз

Сотрудники ГИБДД в Алтайском крае помогли спортсменам, которые из-за поломки сидели в автобусе на трассе. Также полицейские оказали помощь водителю грузовика, у которого опрокинулся прицеп с льном, пишет ГИБДД по региону.

В Первомайском районе 27 декабря инспекторы ДПС Сергей Гашков и Алексей Маслихин работали на Чуйском тракте. Они заметили стоящий у обочины автобус с включенным проблесковым маячком желтого цвета и аварийной сигнализацией.

Оказалось, что внутри было 12 юных спортсменов, которые направлялись домой в Новосибирск после соревнований. У автобуса произошла поломка заднего левого колеса, и ребята вместе со своим тренером в сильный мороз ждали помощи.

Экипаж ДПС вместе с организаторами перевозки решили вопрос о замене автобуса. Пассажиров напоили горячим чаем и угостили сладостями. Вскоре детей и их тренера пересадили в исправный автобус. Они вернулись в свой родной город.

Кроме того, 26 декабря инспекторы ГИБДД по Волчихинскому району помогли жителю села Новичиха. Мужчина управлял грузовиком МАЗ, не справился с управлением, прицеп опрокинулся. Он был гружен 35 тоннами семян льна. Вскоре полицейские привлекли спецтехнику, с помощью которой подняли прицеп и помогли погрузить в него лен. Водитель смог ехать дальше.

Алтайские полицейские помогают людям. УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю

Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует в сильные морозы не рисковать своей жизнью и здоровьем и, по возможности, воздержаться от дальних поездок. Если выезд необходим, важно провести полный технический осмотр транспортного средства.

Если в пути произошла поломка, нужно звонить по телефонам экстренных служб 112, либо 101.