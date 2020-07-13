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Автоновости

Полоса безопасности. Как расширяют Чуйский тракт на Алтае

На производственной площадке возле мобильного цементобетонного завода пахнет солью. Так проявляет себя влажная щебенка, которую привезли сюда из новосибирского карьера для строительства дополнительных полос на Чуйском тракте. Горы песка, грунта и шумная техника — так расширяется дорога. Корреспонденты altapress.ru побывали на выезде из Новоалтайска и увидели, как идут дела у дорожников.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД "Алтапресс"

Что происходит сейчас

На участке с 212 по 223 км развернулись работы по расширению федеральной автодороги. На данном этапе Упрдор «Алтай» и подрядные организации «Стройсервис» и «Северо-Восточное ДСУ» оборудовали площадку вспомогательного назначения — срезали растительный грунт, установили мобильный цементобетонный завод и подсобные постройки.

На площадку завозят строительные материалы, с помощью которых позже будут формировать дорожную конструкцию. Работы по расширению тракта планируют начать через два месяца.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

В августе Упрдор пустит на этом участке автомобили по объездной дороге. А пока есть время, обходной путь укрепляется и облагораживается — практически готово здесь асфальтобетонное покрытие. Скоро на него нанесут разметку.

Одновременно специалисты проверяют ровность дороги лабораторным оборудованием — УДК. Аппарат снимает амплитуду колебаний и через ноутбук рисует диаграмму ровности. Согласно полученным данным принимается решение о соответствии дороги нормативам.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Также здесь ведется строительство площадки, которая будет предназначена для парковки большегрузного транспорта. В работе задействована новая технология отвода влаги. «Гидромат 3D», в состав которого входит мембрана, укладывается на подготовленную площадку, спаивается и проверяется на пропускную способность.

Если нет «прорех», белое полотно засыпается грунтом. Таким образом влага не разрушает основу дороги, а цементобетонное покрытие может продержаться гораздо дольше. Параметры строящегося участка позволят использовать его также и как полосу для размещения авиатехники на случай чрезвычайных ситуаций.

Шире — значит лучше

В последние несколько лет Чуйский тракт явно не справляется с наплывом автомобилистов. В высокий туристический сезон его после каждой очередной аварии называют «дорогой смерти».

Интенсивность движения на отдельных участках федеральной автодороги может достигать до 22 тыс. автомобилей в сутки. Главный инженер Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко уверен, что проект расширения тракта до четырех полос исправит проблему загрузки. У водителей легковых авто появится возможность для обгона медленных и неповоротливых большегрузов.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Последние, в свою очередь, перестанут затруднять движение в сложных погодных условиях — у них появится место для стоянки. Ситуаций, когда фуры и грузовики паркуются на обочине, будет гораздо меньше.

«Нельзя говорить, что две дополнительные полосы обеспечат ровно в два раза больше пропускной способности. По расчетам, она увеличится в три-четыре раза», — комментирует Сергей Рубаненко.

Сейчас подрядчики проводят работы по устройству земляного полотна под будущую дорогу. После того как объездной путь будет готов, а движение на тракте перекроют, начнутся основные работы по расширению трассы до четырех полос.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Для этого сначала поднимут на 2,5−3 метра подготовленные для полос участки. Затем начнут процесс уплотнения грунта, укладку щебеночной смеси и устройство цементобетонного основания и покрытия.

Во сколько обойдется строительство

Финансированием проекта занимается государство. Стоимость одного погонного километра — около 280 млн рублей. Как говорят, работа идет «под ключ» — сюда входят затраты на разработку проектной документации, отвод земель, перенос коммуникаций, вспомогательные сооружения и непосредственно реализацию объекта. Таким образом на расширение 11 км уйдет порядка 3,1 млрд рублей.

На участке от 212 по 223 км в расширении сейчас задействованы около 300 работников.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

«Точное количество рабочих назвать сложно, поскольку работы ведутся вахтовым методом и количество задействованных сотрудников и механизмов зависит от технологических процессов в конкретный период», — говорит Сергей Рубаненко.

Таким вахтовым способом, к примеру, монтировался мобильный цементобетонный завод. Приехала бригада из 30 человек и оперативно установила оборудование.

Также в общий объем финансирование входит компенсационные высадки деревьев взамен вырубленной лесополосы вдоль 11 км. Эта мера необходима для обслуживания тракта и объездного пути в зимнее время. Деревья будут задерживать снег на полях, а очистка автодорог станет занимать меньше времени и усилий. Зеленые насаждения восстановят на новом участке, который определит минприроды.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

Планы по расширению

В планах ФКУ Упрдор «Алтай» — добавить две полосы движения еще на 73 километрах Чуйского тракта. Для этого разрабатывается проектная документация для нескольких участков:

  • на въезд в Алтайский край со стороны Новосибирской области (135−150 км);
  • от Барнаула до Бийска за Баюновскими ключами (230−258 км);
  • на границе Троицкого и Зонального районов (299−316 км);
  • перед въездом в Бийск (341−345 км);
  • за Бийском от п. Чуйскийй до с. Сростки (374−384 км).
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае.
Анна Зайкова, ИД «Алтапресс»

В прошлом году Упрдор расширил 9-километровый участок дороги в Тальменском районе. На данный момент дорожные работы ведутся на протяжении 21 км — на участках с 173 по 183 км и с 212 по 223 км.

Все работы по расширению Чуйского тракта планируют закончить к 2025 году. Дальше на очереди расширение участков с мостами и переправами.

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