Полоса безопасности. Как расширяют Чуйский тракт на Алтае

Что происходит сейчас
На участке с 212 по 223 км развернулись работы по расширению федеральной автодороги. На данном этапе Упрдор «Алтай» и подрядные организации «Стройсервис» и «Северо-Восточное ДСУ» оборудовали площадку вспомогательного назначения — срезали растительный грунт, установили мобильный цементобетонный завод и подсобные постройки.
На площадку завозят строительные материалы, с помощью которых позже будут формировать дорожную конструкцию. Работы по расширению тракта планируют начать через два месяца.
В августе Упрдор пустит на этом участке автомобили по объездной дороге. А пока есть время, обходной путь укрепляется и облагораживается — практически готово здесь асфальтобетонное покрытие. Скоро на него нанесут разметку.
Одновременно специалисты проверяют ровность дороги лабораторным оборудованием — УДК. Аппарат снимает амплитуду колебаний и через ноутбук рисует диаграмму ровности. Согласно полученным данным принимается решение о соответствии дороги нормативам.
Также здесь ведется строительство площадки, которая будет предназначена для парковки большегрузного транспорта. В работе задействована новая технология отвода влаги. «Гидромат 3D», в состав которого входит мембрана, укладывается на подготовленную площадку, спаивается и проверяется на пропускную способность.
Если нет «прорех», белое полотно засыпается грунтом. Таким образом влага не разрушает основу дороги, а цементобетонное покрытие может продержаться гораздо дольше. Параметры строящегося участка позволят использовать его также и как полосу для размещения авиатехники на случай чрезвычайных ситуаций.
Шире — значит лучше
В последние несколько лет Чуйский тракт явно не справляется с наплывом автомобилистов. В высокий туристический сезон его после каждой очередной аварии называют «дорогой смерти».
Интенсивность движения на отдельных участках федеральной автодороги может достигать до 22 тыс. автомобилей в сутки. Главный инженер Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко уверен, что проект расширения тракта до четырех полос исправит проблему загрузки. У водителей легковых авто появится возможность для обгона медленных и неповоротливых большегрузов.
Последние, в свою очередь, перестанут затруднять движение в сложных погодных условиях — у них появится место для стоянки. Ситуаций, когда фуры и грузовики паркуются на обочине, будет гораздо меньше.
«Нельзя говорить, что две дополнительные полосы обеспечат ровно в два раза больше пропускной способности. По расчетам, она увеличится в три-четыре раза», — комментирует Сергей Рубаненко.
Сейчас подрядчики проводят работы по устройству земляного полотна под будущую дорогу. После того как объездной путь будет готов, а движение на тракте перекроют, начнутся основные работы по расширению трассы до четырех полос.
Для этого сначала поднимут на 2,5−3 метра подготовленные для полос участки. Затем начнут процесс уплотнения грунта, укладку щебеночной смеси и устройство цементобетонного основания и покрытия.
Во сколько обойдется строительство
Финансированием проекта занимается государство. Стоимость одного погонного километра — около 280 млн рублей. Как говорят, работа идет «под ключ» — сюда входят затраты на разработку проектной документации, отвод земель, перенос коммуникаций, вспомогательные сооружения и непосредственно реализацию объекта. Таким образом на расширение 11 км уйдет порядка 3,1 млрд рублей.
На участке от 212 по 223 км в расширении сейчас задействованы около 300 работников.
«Точное количество рабочих назвать сложно, поскольку работы ведутся вахтовым методом и количество задействованных сотрудников и механизмов зависит от технологических процессов в конкретный период», — говорит Сергей Рубаненко.
Таким вахтовым способом, к примеру, монтировался мобильный цементобетонный завод. Приехала бригада из 30 человек и оперативно установила оборудование.
Также в общий объем финансирование входит компенсационные высадки деревьев взамен вырубленной лесополосы вдоль 11 км. Эта мера необходима для обслуживания тракта и объездного пути в зимнее время. Деревья будут задерживать снег на полях, а очистка автодорог станет занимать меньше времени и усилий. Зеленые насаждения восстановят на новом участке, который определит минприроды.
Планы по расширению
В планах ФКУ Упрдор «Алтай» — добавить две полосы движения еще на 73 километрах Чуйского тракта. Для этого разрабатывается проектная документация для нескольких участков:
- на въезд в Алтайский край со стороны Новосибирской области (135−150 км);
- от Барнаула до Бийска за Баюновскими ключами (230−258 км);
- на границе Троицкого и Зонального районов (299−316 км);
- перед въездом в Бийск (341−345 км);
- за Бийском от п. Чуйскийй до с. Сростки (374−384 км).
В прошлом году Упрдор расширил 9-километровый участок дороги в Тальменском районе. На данный момент дорожные работы ведутся на протяжении 21 км — на участках с 173 по 183 км и с 212 по 223 км.
Все работы по расширению Чуйского тракта планируют закончить к 2025 году. Дальше на очереди расширение участков с мостами и переправами.