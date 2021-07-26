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Автоновости

Половина жителей Алтайского края не верят в светлое будущее российского автопрома

Автомобильный сайт Дром поинтересовался у владельцев машин, верят ли они в развитие отечественного автомобилестроения. По мнению половины опрошенных в Алтайском крае, шансов у российских машин нет. Но есть и более оптимистичные мнения.

Автомобиль.
Автомобиль.
pixabay.com.

Несмотря на скепсис 50% участников опроса жителей нашего региона, другая половина считает, что еще не все потеряно и у отечественных автомобилей еще есть шанс себя показать.

Из 50% проголосовавших оптимистов 33% отмечают, что у российского автопрома определенно есть будущее. Еще 8% полагают, что машинам отечественного производства нужно «немного подтянуть качество». Чуть больше людей — а именно, 9% - уверены, что наши автомобили ничем не хуже иномарок.

LADA Priora с &quot;роботом&quot;.
LADA Priora с «роботом».
avtovzglyad.ru

В целом же, в опросе приняли участие около 11 тыс. россиян. Из них больше половины — 53% - все же не верят в светлое будущее отечественной автомобильной промышленности. В шансы на развитие верят еще 31% людей. Еще 7% не видят разницы в производстве машин в России и за рубежом. А каждый 10-й уверен, что достаточно только улучшить качество.

Опрос также показал, что большинство скептиков живет на Дальнем Востоке, где популярностью японские машины. Здесь около 60% населения не верят в развитие российского автопрома. Более лояльны жители Центральной России.

Они считают, что по качеству отечественные марки не уступают иностранным. А Москве и Санкт-Петербурге мнения автолюбителей совпадают со средним по стране.

Автомобиль.
Автомобиль.
pixabay.com.

Тем временем аналитики Дром.ру поделились результатами исследования рынка продаж автомобилей. В первом полугодии 2021-го самой популярной маркой стала Lada Priora.

В ТОП-5 наиболее популярных марок машин вошли и другие представители линейного ряда Lada — Lada 2114 Samara и Lada 2107.

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