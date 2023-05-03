Понтоны дороже денег. Как мэрия Бийска хочет одолеть транспортный коллапс

Дай пять!
Общественники обратились к вице-губернатору и министру финансов Алтайского края Данилу Ситникову, главе алтайского минтранса Антону Воронову, а также мэру Бийска Виктору Щигреву. Предлагаемые фронтом шаги свелись к пяти пунктам:
- Сделать бесплатным проезд по Понтонному мосту на период ремонта Коммунального.
- Устроить дополнительную бесплатную понтонную переправу из понтонов, сложенных в Заречье. Недостающие понтоны — докупить.
- Временно восстановить движение через тоннель, соединяющий ул. Угольная и Трофимова.
- Установить информационные стенды, предупреждающие о том, что водителям лучше двигаться в обход Бийска.
- Ввести временный механизм движения по пропускам большегрузного транспорта в городской черте.
Идеи установки дополнительной понтонной переправы и восстановления движения через тоннель на ул. Угольной были отвергнуты сразу же.
Мосты по осени считают
Как сообщили в краевом минтрансе, стоимость устройства понтонной переправы составит около 600 млн рублей. При этом придется провести все положенные сопутствующие процедуры: изыскательские работы, промеры дна реки после паводка, организацию торгов.
Также понадобится согласование с собственниками земли и Государственной инспекцией по маломерным судам. Все это можно будет завершить не раньше осени, но к тому времени уже должен быть отремонтирован и сам Коммунальный мост.
Берег левый, берег правый
Что касается понтонов, складированных в Заречье, то они, как сообщает бийская мэрия, принадлежат Минобороны.
Администрация Бийска:
Имеющиеся понтоны, складируемые на ул. Дальняя (в Заречье), находятся в собственности вооруженных сил РФ. Так как данная переправа находится в резерве и в любой момент может понадобиться в военных целях, администрации Бийска был дан отказ на ее использование во время ремонта Коммунального моста.
В мэрии добавили, что ближайшая понтонная переправа, которую можно арендовать, находится в Томской области. Ее доставка обойдется в 40 млн рублей — это 23% затрат на ремонт Коммунального моста. Кроме того, везти понтоны можно будет только после схода льда с Оби и Бии. Установить же их рядом с Коммунальным мостом и вовсе не получится, поскольку глубины там составляют всего 1 м.
Также администрация Бийска обсуждает снижение платы за проезд с собственниками Понтонного моста.
Справиться с коллапсом помогут баннеры
Что касается возобновления движения по водопропускной трубе на ул. Угольной, то краевой минтранс категорично ответил, что с 2017 года она числится дефектной и ждет капремонта. Сейчас там установлены подпорные рамы. Убрать их нельзя, а проехать через них невозможно. В мэрии добавили, что не могут отремонтировать тоннель по юридическим причинам.
В минфине же коротко сообщили, что Бийску на дороги в 2023 году из краевого бюджета предусмотрено выделение 500 млн рублей. Судя по всему, это означает, что дополнительных денег на воплощение идей ОНФ ведомство направлять не собирается.
Но есть и хорошие новости: на въездах в город мэрия пообещала до начала работ установить баннеры, сообщающие о ремонте и направляющие водителей в объезд.