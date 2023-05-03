Понтоны дороже денег. Как мэрия Бийска хочет одолеть транспортный коллапс

В Бийске назревает транспортный коллапс из-за ремонта большого количества улиц в Западной части города, а также Коммунального моста. Так считает алтайское отделение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Общественники уже предложили ряд мер, позволяющих избежать парализации движения. Что это за меры и как отреагировали на идею ОНФ власти, читайте в материале altapress.ru.

Дай пять!

Общественники обратились к вице-губернатору и министру финансов Алтайского края Данилу Ситникову, главе алтайского минтранса Антону Воронову, а также мэру Бийска Виктору Щигреву. Предлагаемые фронтом шаги свелись к пяти пунктам:

Сделать бесплатным проезд по Понтонному мосту на период ремонта Коммунального.

Устроить дополнительную бесплатную понтонную переправу из понтонов , сложенных в Заречье. Недостающие понтоны — докупить.

сложенных в Заречье. Недостающие понтоны — докупить. Временно восстановить движение через тоннель , соединяющий ул. Угольная и Трофимова.

соединяющий ул. Угольная и Трофимова. Установить информационные стенды , предупреждающие о том , что водителям лучше двигаться в обход Бийска.

предупреждающие о том что водителям лучше двигаться в обход Бийска. Ввести временный механизм движения по пропускам большегрузного транспорта в городской черте.

Идеи установки дополнительной понтонной переправы и восстановления движения через тоннель на ул. Угольной были отвергнуты сразу же.

Нет. Советский плакат.

Мосты по осени считают

Как сообщили в краевом минтрансе, стоимость устройства понтонной переправы составит около 600 млн рублей. При этом придется провести все положенные сопутствующие процедуры: изыскательские работы, промеры дна реки после паводка, организацию торгов.

Также понадобится согласование с собственниками земли и Государственной инспекцией по маломерным судам. Все это можно будет завершить не раньше осени, но к тому времени уже должен быть отремонтирован и сам Коммунальный мост.

Понтонный мост в Бийске. denispeshera.ru.

Берег левый , берег правый

Что касается понтонов, складированных в Заречье, то они, как сообщает бийская мэрия, принадлежат Минобороны.

Администрация Бийска:

Имеющиеся понтоны, складируемые на ул. Дальняя (в Заречье), находятся в собственности вооруженных сил РФ. Так как данная переправа находится в резерве и в любой момент может понадобиться в военных целях, администрации Бийска был дан отказ на ее использование во время ремонта Коммунального моста.

Виды Бийска. Администрация. Анна Зайкова , altapress.ru.

В мэрии добавили, что ближайшая понтонная переправа, которую можно арендовать, находится в Томской области. Ее доставка обойдется в 40 млн рублей — это 23% затрат на ремонт Коммунального моста. Кроме того, везти понтоны можно будет только после схода льда с Оби и Бии. Установить же их рядом с Коммунальным мостом и вовсе не получится, поскольку глубины там составляют всего 1 м.

Также администрация Бийска обсуждает снижение платы за проезд с собственниками Понтонного моста.

Коммунальный мост Бийска. Пресс-служба мэрии Бийска.

Справиться с коллапсом помогут баннеры

Что касается возобновления движения по водопропускной трубе на ул. Угольной, то краевой минтранс категорично ответил, что с 2017 года она числится дефектной и ждет капремонта. Сейчас там установлены подпорные рамы. Убрать их нельзя, а проехать через них невозможно. В мэрии добавили, что не могут отремонтировать тоннель по юридическим причинам.

В минфине же коротко сообщили, что Бийску на дороги в 2023 году из краевого бюджета предусмотрено выделение 500 млн рублей. Судя по всему, это означает, что дополнительных денег на воплощение идей ОНФ ведомство направлять не собирается.