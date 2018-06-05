Популярный автобусный маршрут продлят до ТРЦ "Арена"

В Барнауле серьезно с 10 июня продлят маршрут №65. Теперь его конечная будет около ТРЦ "Арена", сообщили в администрации Барнаула.
Новая схема маршрута №60. Фото : barnaul.org.
Новая схема маршрута №65. Фото : barnaul.org.
В маршрутке, женская сумка. Фото : altapress.ru.
До этого маршрут заканчивался на ул. Шумакова (в районе пересечения с Власихинской). Теперь "маршрутка" с Балтийской будет выезжать на Попова, через Сергея Ускова на Павловский тракт.
Также с 6 июня в районе новостроек продлят маршрут №60. Раньше его конечная была на Попова/Энтузиастов, теперь он проследует до Балтийской, Ускова, Павловского тракта.
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