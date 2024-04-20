Популярный мотовездеход продают за 480 тыс. рублей.

Cectek Gladiator 550 EFI T6 – модель утилитарного квадроцикла-мотовездехода. Отличается большой мощностью, стильным внешним дизайном, отзывчивым управлением, высоким качеством и надежностью.

«Отличный аппарат для покатушек и активного отдыха», — отмечает продавец.

Cectek Gladiator, пожалуй, один из самых интересных квадроциклов современности. Бесподобный внешний вид, отменная мощность, великолепная динамика разгона, атомная проходимость.

Gladiator не относится к тем, кто именует себя двухместными. Да, сесть на него вдвоем можно, но комфортно будет вряд ли. Спинки у пассажира нет, даже откидной, специальных подножек для него тоже не видно. Да и само сиденье в качестве двухместного устроит разве что подростков.

У квадроцикла бензиновый двигатель и 44 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что «космический» минивэн продают в Барнауле за 7,1 млн рублей.

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