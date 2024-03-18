Polar Stone 2024 года выпуска продают в Новосибирске за 6,4 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Что за китайский электромобиль продают в Сибири за 6,4 млн рублей.

Официально представлен первый внедорожник под новым брендом Polar Stone – модель 01.

Новый автомобиль имеет прямоугольную форму кузова, как настоящий внедорожник, и большую площадь остекления, как автомобили известной британской марки.

Салон Polar Stone 01 выглядит просто, но по-премиальному аккуратно и предлагается в трех вариантах расцветки: янтарно-оранжевой, белой и жемчужно-черной. Здесь есть парящий экран мультимедиа, массивный рычаг коробки передач, полка с беспроводной зарядкой сразу для двух смартфонов. Управляет системами чип Qualcomm 8155.

Что за китайский электромобиль продают в Сибири за 6,4 млн рублей. "Авито"

В стандартной есть адаптивная подвеска, 5-миллиметровые радары, 6 камер и 12 ультразвуковых датчиков. За работу системы интеллектуального вождения отвечают два чипа Nvidia Orin-X. Стоит упомянуть, что Polar Stone 01 оснащен тремя лазерными радарами от Hesai с углом обнаружения 280 градусов, что позволяет обнаруживать любые препятствия на пути.

Polar Stone 01 оснащен гибридной силовой установкой на базе четырехцилиндрового двигателя 1,5Т. Только на электротяге внедорожник может проехать до 235 км, а при полном топливном баке запас хода составляет 1115 км.

У автомобиля гибридный двигатель, автоматическая коробка передач и 476 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что за самый популярный электрический пикап продают в Сибири за 4,4 млн рублей.

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