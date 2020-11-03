Популярность общественного транспорта в Барнауле снизилась на треть

Как было заявлено на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции, в краевой столице сохраняется снижение пассажиропотока.
По данным главы городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, снижение составляет 31% по отношению к среднему пассажиропотоку до введения режима повышенной готовности.
Также в Барнауле продолжаются рейды по соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и соблюдению масочного режима.