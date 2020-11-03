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Популярность общественного транспорта в Барнауле снизилась на треть

Власти Барнаула продолжают фиксировать снижение пассажиропотока в городском общественном транспорте.

Рейд по общественному транспорту.
Рейд по общественному транспорту.
Анна Зайкова

Как было заявлено на заседании городского штаба по предупреждению и профилактике распространения коронавирусной инфекции, в краевой столице сохраняется снижение пассажиропотока.

По данным главы городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антона Шеломенцева, снижение составляет 31% по отношению к среднему пассажиропотоку до введения режима повышенной готовности.

Также в Барнауле продолжаются рейды по соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и соблюдению масочного режима.

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