«Порвем всех»: как барнаульские предприниматели устроили гонки на крытых автомобилях

Как преодолеть бездорожье под Барнаулом на мощных и проходимых автомобилях решили испытать трое известных предпринимателей, а заодно выяснить, кто из них быстрее. Валерий Гачман («Грана»), Евгений Осипов («АСКО-МЕД-ПЛЮС») и Евгений Александров («Александров и К») стали героями закрытого заседания «Мужского клуба». Как все прошло, теперь может увидеть каждый.

Рубрика «Мужские страсти» особенная. Она о том, без чего не могут жить большие мальчики. На этот раз участники нашего клуба поделились своей главной страстью — любовью к гонкам.

Три шикарных автомобиля на тест-драв предоставил автосалон «Альбион Моторс» — Land Rover Discovery, Range Rover.

Суть соревнования была в том, что бы каждый гонщик преодолел дистанцию на каждом автомобиле. Часть пути была проложена по асфальту, часть — по бездорожью. В каждом из промежуточных заездов определялся свой победитель, затем время суммировалось.

«Мы всех порвем», — от души сказал Евгений Александров, за рулем Range Rover Sport.

На финише разгоряченные гонщики не сдерживали своих эмоций.

Валерий Гачман.

Валерий Гачман,

генеральный директор компании «Грана»:

Впечатления очень положительные и мне есть с чем сравнивать. Есть опыт преодоления препятствий на джипе по бездорожью, поездок на дальние расстояния по автостраде. Данная машина очень порадовала, у нее мощность двигателя адекватна весу, что важно. Автомобиль спокойно себя ведет в подъеме, не допускает пробуксовок и цепко держит грунт.

Евгений Александров.

Евгений Александров,

руководитель Ювелирного Дома «Александров и К»:

Машина потрясающая: хорошая динамика, замечательная подвеска, идеально себя ведет в поворотах. Супер!

Евгений Осипов был спокоен и сосредоточен. Он стал победителем двух заездов из трех, лишь раз уступив первое место Евгению Александрову в классе Land Rover Discovery. По итогам всех заездов он занял первое место.

Благодарим автосалон «Альбион Моторс» за предоставленные автомобили, а участников «Мужского клуба» — за неподдельные эмоции и нереальный драйв.