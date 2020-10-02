«Порвем всех»: как барнаульские предприниматели устроили гонки на крытых автомобилях

Рубрика «Мужские страсти» особенная. Она о том, без чего не могут жить большие мальчики. На этот раз участники нашего клуба поделились своей главной страстью — любовью к гонкам.
Три шикарных автомобиля на тест-драв предоставил автосалон «Альбион Моторс» — Land Rover Discovery, Range Rover.
Суть соревнования была в том, что бы каждый гонщик преодолел дистанцию на каждом автомобиле. Часть пути была проложена по асфальту, часть — по бездорожью. В каждом из промежуточных заездов определялся свой победитель, затем время суммировалось.
«Мы всех порвем», — от души сказал Евгений Александров, за рулем Range Rover Sport.
На финише разгоряченные гонщики не сдерживали своих эмоций.
Валерий Гачман,
генеральный директор компании «Грана»:
Впечатления очень положительные и мне есть с чем сравнивать. Есть опыт преодоления препятствий на джипе по бездорожью, поездок на дальние расстояния по автостраде. Данная машина очень порадовала, у нее мощность двигателя адекватна весу, что важно. Автомобиль спокойно себя ведет в подъеме, не допускает пробуксовок и цепко держит грунт.
Евгений Александров,
руководитель Ювелирного Дома «Александров и К»:
Машина потрясающая: хорошая динамика, замечательная подвеска, идеально себя ведет в поворотах. Супер!
Евгений Осипов был спокоен и сосредоточен. Он стал победителем двух заездов из трех, лишь раз уступив первое место Евгению Александрову в классе Land Rover Discovery. По итогам всех заездов он занял первое место.
Благодарим автосалон «Альбион Моторс» за предоставленные автомобили, а участников «Мужского клуба» — за неподдельные эмоции и нереальный драйв.